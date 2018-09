Il Montasio sarà tra i protagonisti di Caseus Veneti, concorso Regionale che mette in mostra tutto il tesoro della produzione casearia locale. Sabato 29 e domenica 30 settembre dalle 10 alle 19 nella splendida cornice di Villa Contarini a Piazzola Sul Brenta in provincia di Padova, la XIV edizione riserva tantissime iniziative volte ad avvicinare i consumatori alla conoscenza dei formaggi tutelati da Denominazione di Origine Protetta e delle grandi produzioni tipiche locali.



L’evento, realizzato dai Consorzi di Tutela dei formaggi DOP, accompagnerà appassionati e amanti del buon cibo in un percorso attraverso conoscenze secolari, tradizioni e tecniche di produzione che rappresentano un patrimonio della cultura locale.

Per l’occasione si potrà infatti incontrare un mastro casaro, assaggiare la pizza al Montasio e farsi sedurre da un frico gigante. Ce ne sarà per 1.200 persone.

Maggiori informazioni al sito www.montasio.com

Scheda Montasio

Il Montasio è un formaggio alpino, prodotto esclusivamente con latte bovino. E’ un formaggio genuino e si fa’ come una volta. È garantito dall’Unione Europea con il sigillo della DOP - Denominazione d’Origine Protetta.

Il latte viene prodotto e trasformato in Montasio DOP solo nel Friuli (province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste) e nel Veneto orientale (provincie di Belluno e Treviso, e in alcune aree delle province di Padova e Venezia).

Il latte fresco viene controllato sia alla stalla che nel caseificio. Indispensabile per la flora microbica che caratterizzerà il formaggio Montasio DOP.

Il Montasio DOP si può gustare fresco, dai 60 ai 120 giorni di stagionatura; semistagionato, da 120 giorni a 10 mesi di stagionatura; stagionato, fino a 18 mesi di stagionatura e stravecchio, con oltre 18 mesi di stagionatura.

E’ un formaggio ad alto valore nutritivo e con una composizione equilibrata: 32-36% di acqua, 32-34% di lipidi, 24-26% di proteine.

Il Montasio è semplicemente privo di lattosio. Nel formaggio Montasio il lattosio è presente con valori inferiori a 0,01 gr. per 100 gr di formaggio, oltre 10 volte in meno del limite previsto dalla normativa nazionale e comunitaria che pone tale limite a 0,1 gr. per 100 gr di formaggio.