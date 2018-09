illycaffè, azienda leader globale nel segmento del caffè di alta qualità, e Barcolana propongono anche quest’anno Barcolana Chef, l’evento gastronomico che sarà protagonista nella settimana della storica regata con un nuovo format.



9 chef stellati, tutti illy Chef Ambassador, sono i protagonisti di Barcolana Chef organizzata in occasione della cinquantesima edizione della regata più grande del mondo e il 10 ottobre proporranno agli ospiti della città un eccezionale e inedito show cooking: Eugenio Boer (Bu:r - Milano), Caterina Ceraudo (Dattilo - Strongoli), Pino Cuttaia (La Madia - Licata), Alfio Ghezzi (Locanda Margon - Trento), Antonia Klugmann (L’Argine a Vencò - Dolegna del Collio), Matteo Metullio (La Siriola - San Cassiano e Harry's Piccolo - Trieste), Giancarlo Morelli (Pomiroeu - Seregno e Ristorante Morelli - Milano), Claudio Sadler (Sadler - Milano) e Luigi Taglienti (Lume - Milano).



Ospitati da Alex Benvenuti e dallo chef Matteo Metullio all’Harry's Piccolo Restaurant & Bistrò, nella suggestiva Piazza Unità d’Italia, i 9 chef insieme al pasticcere Antonio Tufano prepareranno piatti ispirati al tema dell’acqua.



Acquistando un pacchetto di 9 piatti degustazione al prezzo di 75 euro, sarà possibile assaggiare tutte le creazioni degli chef. Al termine della serata si terrà un’asta benefica condotta dal giornalista enogastronomico Fabrizio Nonis: il ricavato della vendita dei biglietti di ingresso all’evento e quello dell’asta saranno devoluti da illy e Barcolana all’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, l’ospedale materno-infantile del Friuli Venezia Giulia. A introdurre gli ospiti e condurre alle degustazioni il pubblico sarà il “maestro di cerimonie” Franco Favaretto (Baccalà Divino). L’evento vedrà protagonisti anche una serie di partner d’eccellenza: Ca’ del Bosco, Prosecco DOC, Mastrojanni, Domori, Acqua Dolomia ed ERSA.



Per mantenere la tradizione di Barcolana Chef, l’11 ottobre gli chef vestiranno per un giorno i panni di velisti e, assistiti da skipper professionisti, si sfideranno nel Golfo di Trieste in una “regata stellata”.



Partecipare a Barcolana Chef edizione 2018 è semplice: i biglietti per la degustazione si acquistano online, sul sito web www.barcolana.it, grazie alla partnership con Musement.



I biglietti saranno messi in vendita a partire dal prossimo 12 settembre e fino a esaurimento posti disponibili. Il ricavato sarà devoluto al Burlo, per acquisire strumentazione necessaria a incrementare le attività di diagnosi e cura dei più piccoli.