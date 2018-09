Il Friuli Venezia Giulia ritorna a essere protagonista del fortunatissimo programma di Rai1, La Prova del Cuoco. Dopo due anni di partecipazione a “Buono a sapersi”, trasmissione condotta da Elisa Isoardi dedicata ad alimentazione e salute, è arrivata la conferma: Micol Pisa sarà tra le figure di spicco della storica gara culinaria 'peperone verde vs pomodoro rosso'.

Elisa Isoardi, infatti, l’ha voluta al suo fianco come chef per la stagione 2018/2019 e questo riconoscimento conferma l’eccellente lavoro svolto da Micol nella sua scuola di cucina 'Mestoli & Padelle' a Pradamano.

"Sono molto orgogliosa di rappresentare la mia splendida regione e tutte le donne che con determinazione, tenacia ed ambizione cercano ogni giorno di migliorarsi e raggiungere i loro obiettivi. Questa esperienza – prosegue la Pisa – sarà emozionante, ma anche molto impegnativa. Io però – chiosa - sono assolutamente pronta e carica per affrontare questa nuova sfida professionale".

Classe 1977, Micol Pisa è insegnate di cucina, esperta di pasticceria e panificazione (con un grande inciso nel settore salutistico, ndr). Titolare e docente della scuola di cucina 'Mestoli & Padelle', oltre all’insegnamento, Micol offre consulenze a ristoratori e pasticcerie, collabora con diverse aziende del settore food & beverage, partecipa a cooking show e all’ideazione di nuovi “culinary brand”. Dal 2017 tiene anche corsi di pasticceria presso un ente formativo regionale.

L’appuntamento di esordio tra i “cuochi maestri” è previsto per martedì 11 settembre attorno alle 13.