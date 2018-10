Dal Tai Chi per favorire il rilassamento alla family coach per gestire al meglio i propri impegni famigliari, dai dolci vegani alla sperimentazione espressiva, dalla floriterapia allo yoga: sono solo alcuni dei laboratori ai quali si può partecipare ai Veggie Days in programma il 6 e 7 ottobre a Cordovado, uno dei Borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Grazie all'organizzazione di Pro Loco e Comune, per un weekend la cittadina medievale si trasformerà in un polo del vivere e mangiare green, senza dimenticare il valore benefico del movimento con la decima Marcia A Spas par Cordovat in programma la domenica.

"Quest'anno - ha commentato il presidente della Pro Cordovado Mauro Colavitti - abbiamo voluto organizzare i Veggie Days in ottobre, al posto del mese di luglio come accadeva negli scorsi anni, perché questo è il periodo più adatto, terminate le ferie estive e ricominciate le scuole, per offrire alle famiglie un weekend di svago con proposte per tutte le età. Il tutto insieme alla nostra tradizionale marcia, da sempre molto partecipata".

"I due eventi estivi di Sapori in Borgo e della rievocazione Cordovado medievale - ha aggiunto il sindaco Francesco Toneguzzo - hanno visto una grande risposta del pubblico: ora vogliamo chiudere in bellezza con questa manifestazione, capace di richiamare persone attente al rispetto della natura nella vita di tutti i giorni".

"Il format - ha concluso la direttrice artistica Elena Pasqual - prevede per ognuno dei due giorni di manifestazione laboratori nell'area di Palazzo Cecchini ai quali la gente puà liberamente partecipare, oltre a tanti espositori con prodotti bio nel mercatino dedicato e proposte gastronomiche vegetariane e vegane".

SABATO 6 OTTOBRE. Dalle 14:30 alle 17:30 Corso di DanceAbility con Sara Zanotto (su iscrizione al 3487907193). Alle 15 dimostrazione e lezione Thai Chi con Stefano Franzon e Pianeta Celeste. Alle 15:00 Cucina Gluten free con Carla Acampora. Alle 15:30 laboratorio di Sperimentazione Espressiva per bambini con Natascia Artico e Elena Pasqual. Sempre alle 15:30 in Sala Civica I Fiori della via, conferenza esperienziale di floriterapia con Paola Sbaiz. Alle 16:30 Dal campo al pane: tutto sulla panificazione con Denis Polbodetto de La fattoria di Sara e Giulia. Alle 17 dimostrazione e lezione Qi Gong con Stefano Franzon e Pianeta Celeste. Alle 17 Tea time con la family coach Chiara Colusso, quattro chiacchiere sul family coaching bevendo thè e biscotti. Per tutta la giornata dolci crudisti e vegani con Origanoor, Mendhi art decorazioni con henné naturale con Sara Abbraccio di Luna Mehndi Art e Progetto Gaia Terra: una possibilità concreta di abitare il pianeta a basso impatto.

DOMENICA 7 OTTOBRE. Al mattino partenza dalle 8:30 alle 9:30 della decima A spas par Cordovat, marcia a passo libero per tutti con percorsi da 6-12-18 km con inizio da parco Cecchini. Dalle 9 per chi vuole sessioni di stretching di 15 minuti con Giulio Pasqual – Istruttore Fitness. Dalle 9:30 alle 12:30 Corso di DanceAbility con Sara Zanotto (su iscrizione al 3487907193). Alle 10:30 dimostrazione e lezione Thai Chi con Stefano Franzon e Pianeta Celeste. Alle 11:00 Erbe e Frutta, profumi e colori di stagione, laboratorio sensoriale con assaggi insieme a Matilde Coniglio Alle 11:00 laboratorio di Sperimentazione Espressiva per bambini con Natascia Artico e Elena Pasqual. Alle 14 Respirazione consapevole con Gianni Fantuz. Alle 14:30 dimostrazione e lezione di Yoga integrale con Tiziana e Pianeta Celeste. Alle 14:30 Buonanotte! Lettura animata per bambini dal libro di Jory John - Benji Davies con Alida Miot e Tecla Floss. Alle 15:00 in Sala Civica, Canapa e bio architettura: la canapa come materiale da costruzione e sue possibili applicazioni per il benessere abitativo. Insieme agli architetti Filippo Florian e Silvia Tomé. A cura dell'associazione Canapa di Marca. Alle 15:30 Laboratorio creativo per bambini con Libreria Todoro. Alle 16:00 Dal campo al pane: tutto sulla panificazione con Denis Polbodetto de La fattoria di Sara e Giulia. Alle 17:00 Tea time con la family coach Chiara Colusso, quattro chiacchiere sul family coaching bevendo thè e biscotti. Dalle 14:00 alle 17:00 Consulenze di floriterapia (Fiori di Bach, Fiori Australiani, Fiori della Via) con Alessandra Guareschi. Per tutta la giornata Dolci crudisti e vegani con Origanoor, Mendhi art decorazioni con henné naturale con Sara Abbraccio di Luna Mehndi Art. Per entrambe le giornate: spazio giochi per bambini.