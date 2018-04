Un weekend esperienziale e immersivo per grandi e piccini dedicato alla raccolta dell’asparago bianco con degustazioni e visite on site nel centro e nell’entroterra Cordenonese: lo organizzano il 14 e 15 aprile in piazza della Vittoria e zone limitrofe Comune e Proloco di Cordenons col supporto fondamentale di ConCentro, l’azienda speciale della Camera di Commercio.

La migliore occasione per scoprire il territorio, i suoi prodotti più tipici e la buona cucina locale tramite un prodotto top del Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto la Denominazione Comunale (DE.CO.) – marchio istituito per valorizzare l’autoctono con un occhio di vero riguardo alla salvaguardia del patrimonio locale. Vediamo il programma nel dettaglio.

SABATO. Via alla manifestazione dalle 17 con il convegno di presentazione del marchio DE.CO in piazza della Vittoria, aperto a tutti.

DOMENICA. Dalle 9.30, con partenza da piazza della Vittoria, tour gratuiti in pulmino nel cuore della raccolta degli ortaggi assistiti dal personale delle aziende agricole (Del Zotto, Mucignat e Fenos - Alle 9.30, 10.30 e 11.30). La partecipazione è gratuita. Sempre in piazza, stand espositivi e di degustazione e vendita dell’asparago bianco e un servizio attivo ristorazione con piatti a base di asparago dalle 9.30 alle 22.

Dalle 14 inizieranno inoltre tour gratuiti in pulmino che porteranno il pubblico, appassionato di natura, alla visita del sito SIC dei Magredi e delle Risorgive, accompagnati dal personale dell’Associazione Naturalistica Cordenonese. Per le visite nel sito SIC dei Magredi e Risorgive partenze da piazza della Vittoria (lato Via Cortina) nei seguenti orari: 14 - 15.15 - 16.30 - 17.45. Anche in questo caso la partecipazione è gratuita. Qualora i posti all'interno del pulmino fossero esauriti sarà possibile raggiungere le due location autonomamente, rispettando gli orari di visita.

Il programma prosegue poi alle 15 con tre appuntamenti dedicati alle famiglie e in particolare ai più piccoli con laboratori volti alla scoperta della “Buona alimentazione” e al racconto della natura e del territorio (Le sfere di asparagi, per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Paola Baldissera - Slow Food, - primo turno dalle 15 alle 15.45, secondo dalle 16 alle 16.45. La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi scrivendo una mail a ufficiopromozione@pn.camcom.it, entro venerdì 13 aprile alle 12, specificando nome, numero telefonico di riferimento e turno desiderato. E ancora: I Sassi dei Magredi raccontano, Laboratorio per famiglie a cura di Julia Artico dalle 15 alle 17, partecipazione gratuita e senza prenotazione.

Alle 18 e alle 19.30 due show cooking in collaborazione con Slowfood FVG. La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi scrivendo una mail ufficiopromozione@pn.camcom.it, entro venerdì 13 aprile alle 12, specificando nome, numero telefonico di riferimento, l'orario desiderato e la destinazione desiderati. La disponibilità dei posti è limitata (Pro Cordenons Tel. 0434 581365).

ConCentro sottolinea inoltre che è stato inoltre ideato un pacchetto turistico, in collaborazione con il Consorzio Pordenone Turismo. Infine, durante tutto il weekend, sarà possibile degustare nei ristoranti di Cordenons che hanno aderito all'iniziativa il menù speciale a base di asparago e di prodotti tipici del territorio.