illy Caffè azienda tra le più etiche del mondo

illycaffè, l’azienda leader globale nel segmento del caffè di alta qualità, è stata riconosciuta come una delle aziende più etiche al mondo del 2018, da Ethisphere Institute, l’ente internazionale che definisce e promuove gli standard per le pratiche etiche di business.

Inserita nel prestigioso elenco di Ethisphere per il sesto anno consecutivo, illycaffè è una delle pochissime aziende del settore beverage e l’unica italiana ad aver ricevuto questo riconoscimento, che sottolinea la capacità dell'azienda di guidare il proprio settore industriale all'insegna dell'integrità, dando precedenza a pratiche commerciali eticamente impeccabili.

Nel 2018, sono state premiate 135 aziende, appartenenti a 23 diversi Paesi e operanti in 57 settori industriali. La dodicesima categoria di aziende premiate vanta livelli record di vicinanza ai soggetti coinvolti nella propria attività e alle comunità locali. Le priorità delle aziende incluse nella classifica di Ethisphere Institute comprendono misurazione e miglioramento degli aspetti etici della propria cultura aziendale, capacità di guidare il proprio settore in modo positivo e impegno a favore di trasparenza, diversità e inclusione.

"Sono le aziende private a creare gran parte del valore economico mondiale ed è fondamentale che svolgano le proprie attività rispettando un rigoroso codice etico, in particolare in un'epoca caratterizzata dalle sfide crescenti rappresentate dai mutamenti climatici e dalla rapida crescita della popolazione", ha spiegato Andrea Illy, presidente di illycaffè S.p.A. e autore del libro “Il caffè espresso: la scienza della qualità.” "Siamo impegnati nella stessa missione di Ethisphere Institute, ovvero riconoscere, promuovere e guidare gli sforzi necessari all'implementazione di pratiche commerciali etiche comprendenti tutta una serie di aspetti, dalla governance alla gestione ambientale".

"In un 2017 caratterizzato da un profondo mutamento del dibattito a livello mondiale, è emersa una voce dotata di nuova forza. Le multinazionali con un unico codice di comportamento sono oggi la forza più potente a disposizione della società per migliorare le condizioni di vita delle persone. Quest'anno, le aziende hanno saputo far sentire la propria voce in modo sempre più rilevante. Il nostro premio alle realtà più etiche al mondo, in particolare, continua a mostrare preziosi esempi di leadership in questo senso", ha spiegato Timothy Erblich, CEO di Ethisphere. "Voglio congratularmi con tutte le persone che hanno permesso a illycaffè di essere premiata anche quest'anno come una delle aziende più etiche al mondo".



Etica e performance

Anche nel 2018, le aziende più etiche al mondo hanno dimostrato che fare dell'integrità un valore chiave della propria attività consente di raggiungere prestazioni finanziarie superiori. Le rilevazioni di borsa mostrano che, rispetto all'indice delle società statunitensi a maggiore capitalizzazione, le aziende più etiche al mondo hanno ottenuto, su un periodo di cinque anni, prestazioni superiori del 10,72% e, su un periodo di tre anni, prestazioni superiori del 4,88%. Ethisphere definisce questo fenomeno il "vantaggio competitivo dell'etica".



Metodologia e punteggi

La valutazione alla base del riconoscimento alle aziende più etiche al mondo si fonda sul quadro di riferimento dell'Istituto Ethisphere chiamato Ethics Quotient® (EQ) che offre un metodo quantitativo per misurare le prestazioni di un'azienda in modo oggettivo, coerente e standardizzato. Le informazioni raccolte forniscono una panoramica completa sui criteri più importanti in materia di competenze di base, oltre che una serie di aspetti riguardanti governance, rischi, sostenibilità, conformità ed etica.



Vengono attribuiti punteggi in cinque categorie principali: etica e conformità (35% del punteggio totale), cittadinanza d’impresa e responsabilità (20%), cultura dell'etica (20%), governance (15%), nonché leadership, innovazione e reputazione (10%). I punteggi attribuiti alle aziende che partecipano consentono loro di acquisire preziose informazioni sulla propria collocazione rispetto ai concorrenti migliori.



Aziende premiate

L'elenco completo per il 2018 delle aziende più etiche al mondo è disponibile alla pagina https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees

Le analisi e le migliori prassi ricavabili dall'operato delle aziende premiate nel 2018 verranno pubblicate online sotto forma di report e webcast tra marzo e aprile di quest'anno. Per ricevere il report, registrati qui.