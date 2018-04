La ‘nuova’ lignano piace ai turisti - Fioccano già le prenotazioni per la stagione estiva 2018, che parte il 6 maggio, a conferma del rinnovato appeal della località friulana. E per il sindaco il modello di riferimento è la Costa del Sol in Spagna

Clima mite, cielo sereno e temperature estive ci hanno già messo addosso la voglia d’estate. E non solo a noi, comuni turisti che non vediamo l’ora di indossare costume e infradito per sdraiarci al sole o per goderci un bagno rinfrescante. Ad aspettare davvero l’avvio della stagione turistica sono le principali località marittime della nostra regione, che si preparano al periodo più intenso dell’anno.

Grado punta sul territorio - L’offerta dell’isola d’oro si amplia quest’anno in sinergia con vari centri dell’enetroterra a partire da Aquileia. Molti gli eventi

Grado si appresta ad accogliere i turisti con una calendario di iniziative e appuntamenti davvero notevole che si fa forza della posizione dell’isola d’oro alle cui spalle ci sono gioielli del calibro di Aquileia e della laguna.

I partiti lascino il timone ai veri Manager - Le aziende controllate secondo Roberto Grandinetti funzionano solo dove il mercato è assente. A patto che i politici non mettano becco e si affidino a persone competenti

Candidati diteci se siete disposti a nominare solo persone competenti e a non fare pressioni sotto traccia. La domanda la suggerisce Roberto Grandinetti, udinese, docente di Economia e gestione delle imprese dell’Università di Padova, al quale abbiamo chiesto un parere sul mondo delle società partecipate.

Tre ricette per la natalità - Per Bolzonello 100 euro al mese fino alla maggiore età del bambino. Fraleoni Morgera punta tutto sugli asili. Secondo Cecotti non si fanno figli perchè manca l’idea di futuro

Il tema della natalità, drammaticamente crollata in Friuli, è in cima alle priorità nelle agende elettorali dei candidati alla presidenza della Regione. E ovviamente ognuno propone soluzioni diverse, come è emerso nel confronto organizzato da Telefriuli, in cui era assente per il centrodestra Massimiliano Fedriga.

Le ville svelano tutta la loro storia - Occasione unica per visitare, il primo maggio edifici di solito inacessibili a Manzano, Buttrio, Pavia di Udine, Premariacco e San Giovanni

Quante volte, transitando davanti a un’antica dimora, ci siamo chiesti come siano gli interni, quale sia la loro storia? La manifestazione “Ville Aperte”, che da 14 anni, ogni I maggio si prefigge di far scoprire e apprezzare il patrimonio storico-culturale delle dimore storiche, offre un’occasione unica per soddisfare tali quesiti. Il progetto è reso possibile grazie all’impegno dei Comuni di Buttrio, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, San Giovanni al Natisone, aderenti a “Noi Cultura e Turismo”, in collaborazione con Itineraria, Associazione guide turistiche autorizzate per la Regione autonoma Fvg, nata per diffondere la conoscenza e la consapevolezza del nostro patrimonio culturale, paesaggistico, artistico ed economico. Non meno importante la disponibilità dei proprietari ad aprire al pubblico le loro dimore, a titolo gratuito.

Carta bilingue, ma non ai friulani - Cividale - L’arrivo di documenti elettronici italiano-sloveno anche a chi non li aveva chiesti ha scatenato un putiferio, ma nel frattempo la marilenghe aspetta

L’arrivo delle carte di identità elettroniche bilingui italiano-sloveno a Cividale ha scatenato un mezzo putiferio e una ridda di dichiarazioni e prese di posizione contrapposte e molto critiche.

Ecco come nascono bufale, truffe e balle - ‘Fake News Festival’, a Udine dal 3 al 6 maggio, è la prima rassegna in Italia dedicata esclusivamente ai meccanismi di creazione e diffusione delle false notizie

Nel 2017 è stato il termine più utilizzato, anche da quelli che, forse, hanno contribuito a crearle. Le ‘fake news’, quelle che una volta si chiamavano solo bufale, o al massimo balle, sono diventate un fenomeno che, grazie soprattutto alla rete, ha esteso il concetto di disinformazione e manipolazione della verità verso vette mai raggiunte prima. Ma è tutto vero o, anche in questo caso, il peso delle fake news non è forte come si crede?

