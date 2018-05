Il Friuli è la nuova Hollywood - Varietà del paesaggio in una manciata di chilometri, tecnici preparati e comunità accoglienti. Ecco perché la nostra regione è sempre più gettonata per girare film

Un compendio di scenari spettacolari raggiungibili in poco più di un’ora, un territorio accogliente e la disponibilità di professionisti competenti. Sono le caratteristiche che fanno del Friuli Venezia Giulia il set ideale per produzioni italiane ed internazionali. Gli ultimi in regione a sentire la fatidica frase “Ciack, si gira!” sono stati gli abitanti di Venzone, che hanno convissuto con la troupe della serie “Il commissario Montalbano”.

Quando piansi per Aldo Moro - Nel 40° anniversario della morte dello statista democristiano, assassinato dalle Br, il ricordo di chi lo conobbe di persona: un uomo naturalmente elegantissimo

Nell’anniversario dell’assassinio di Aldo Moro, per me, si rinnova un dolore indicibile. L’ appartenenza era in quella direzione, ma allora la Dc era più divisa all’interno che dall’esterno. Col mito del “ma una volta…”, si dà a vedere che la politica fosse ambiente santificato (in tutti i partiti). Non era così: nel panorama democristiano, si misurava più differenza fra uno di Giulio Andreotti e uno di Carlo Donat Cattin che fra un comunista e un liberale. C’era guerra interna: minoranze variabili, coerenti come la spera di un amperometro, concupite da ogni parte. Moroteo non ero proprio. Ho capito la grandezza dell’uomo col tempo, pensando (poi) al compromesso storico: era ciò che Giuseppe Dossetti postulava, con l’acutezza di cui era capace, negli anni subito dopo la guerra. Se uno vuol capire, e sa un minimo di storia, può smanettare in Internet e ci riesce.

La malattia a cui nessuno credeva - Endometriosi - E' una patologia femminile che colpisce una friulana su 10 e provoca dolori e disturbi cronici. In passato, prima del suo riconoscimento, le donne che ne soffrivano venivano ‘snobbate’ dal sistema sanitario. La testimonianza di Sonia Manente

Dopo 10 anni di indagini che non avevano portato ad alcuna diagnosi e in seguito al quarto intervento chirurgico, la presidente dell’Associazione Endometriosi Fvg Onlus, Sonia Manente, nel 1999 ha scoperto di soffrire di endometriosi. E’ entrata così in contatto con numerose donne affette da questa patologia femminile ancora oggi poco conosciuta sebbene molto diffusa. Ha sentito quindi l’esigenza nel 1999 di fondare un gruppo di auto-aiuto a Conegliano. Dal 2000 si è impegnata in prima persona nella nostra regione assieme ad un gruppo di donne residenti in Friuli - Venezia Giulia per venire in aiuto ad altre donne affette da questa patologia, fino a fondare nel 2006 l’Associazione.

Un festival-boutique per rilanciare il Rivellino - Osoppo - Un’agenzia di eventi friulano-milanese ha deciso di investire sul Parco per riportarlo all’era del Sunsplash, con una proposta a 360 gradi e un’atmosfera più ‘rilassata’ dei soliti grandi eventi

Da anni ormai è tristemente ‘vuoto’, da quando cioè il Rototom Sunsplah è stato costretto a emigrare all’estero, in Spagna, dove quest’anno raggiunge il traguardo delle 25 edizioni. Nonostante un paio di tentativi come un festival dedicato alla musica dance elettronica, nel 2015, il Parco del Rivellino di Osoppo non si è mai ripreso dal tutto dal forzato addio di un festival organizzato, capace di convogliare sull’area decine di migliaia di spettatori e far lavorare per una decina di giorni l’intero paese.

A Cavalicco come a New york - Stefano Amerio festeggia 20 anni dell’etichetta discografica nata dal suo studio di registrazione Artesuono, scelto da musicisti e produttori di fama mondiale. Il successo in Giappone e un disco-test per audiofili

Fuori dal suo studio di registrazione, a Cavalicco di Adegliacco, in una strada lontana dal traffico della vicina statale, l’occhio più attento può riconoscere alcuni dei volti più noti del jazz nazionale e mondiale: Norma Winstone, Stefano Bollani, Stefano Battaglia, Enrico Pieranunzi, Ralph Towner, Paolo Fresu, Dino Saluzzi…

Oltre a essere diventato l’ingegnere di suono di riferimento per molti jazzisti e un’etichetta fondamentale come la tedesca Ecm, nei suoi studi Artesuono (aperti nel 1990) Stefano Amerio ha scritto – cioè inciso – anche una parte di storia musicale della nostra regione, confluita nell’etichetta che ha lo stesso nome dello studio. Nel 1998, proprio vent’anni fa, Artesuono produzioni musicali esordiva col cd N° 1, quello delle Clobeda’s. Il primo di una serie che è arrivata ormai a oltre 170 titoli tra jazz, rock, cantautorato e molto altro, non solo della regione.

