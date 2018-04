Basta il buon senso per non farsi fregare - Nonostante i consigli antitruffa delle forze dell’ordine, c’è chi crede ancora agli imbrogli dei malviventi. Ecco alcuni esempi dei raggiri escogitati di recente a danno di friulani particolarmente ingenui

Anziani soli in casa, ma anche giovani sprovveduti a caccia di facili risparmi. Sono soprattutto queste le vittime dei truffatori, che, nel 2016, hanno portato a termine, nel nostro Paese, oltre 150.000 colpi.

Eppure, nei siti delle forze dell’ordine sono sempre pubblicati decaloghi antitruffa. Consigli utili per non cadere in trappola. Per non parlare dei corsi che sono regolarmente organizzati e che hanno come target privilegiato gli anziani. Fermo restando che tutti possono essere ingannati.





Truffatori in agguato: non aprite quella porta - Si moltiplicano i modi in cui i malintenzionati si approfittano della nostra fiducia per sottrarci denaro e gioielli. Nessuno è al sicuro perchè numerosi raggiri viaggiano sul Web

I meccanismi d’azione sono i più diversi. Si viene approcciati con una scusa qualsiasi, vis a vis o al telefono. Si inizia un dialogo con una persona che sembra ‘a posto’. Poi scatta la richiesta insolita: c’è un pacco acquistato da un parente da ritirare e da pagare immediatamente, c’è un gioiello disponibile subito e a un prezzo stracciato.





Fisco e investimenti per far ripartire l’economia - Ecco le leve del candidato del centrodestra Massimiliano Fedriga per rilanciare la regione. “Con il patto Serracchiani-Padoan la nostra autonomia è stata svenduta. Primo passo, recuperare queste risorse, poi regionalizziamo la Soprintendenza. Rischio macroregione? Ridicolo”

Sulla carta, è il candidato favorito, forte del 26% ottenuto in Fvg dalla Lega alle politiche del 4 marzo. Capogruppo uscente del Carroccio alla Camera, il triestino (ma nato a Verona) Massimiliano Fedriga, laureato in Scienze della Comunicazione e iscritto al partito dal 1995, nel 2008 arriva in Parlamento, dove viene riconfermato sia nel 2013, sia quest’anno. La sua candidatura alla presidenza della Regione Fvg per il centrodestra è uno dei primi effetti del sorpasso della Lega su Forza Italia.





“Da 20 anni racconto pezzi della mia vita” - Lino Leggio ha appena pubblicato ‘Preda’, il suo 15° romanzo dal 1999, ma l’esordio letterario è del ‘98, grazie a un concorso letterario. “Sono partito dopo i 50 anni con una storia vera, e poi...”

Non ha mail, né cellulare, e quando va a presentare uno dei suoi libri in giro per l’Italia, torna subito a casa perché non gli piace dormire in albergo. Dopo essere entrato tardi nel mondo della letteratura, da post-cinquantenne come il corregionale Paolo Maurensig, o il caso letterario anni ’70 Stefano d’Arrigo, l’udinese classe 1944 Lino Leggio, nato vicino a Tolmino e profugo nelle ‘case Fanfani’ del dopoguerra, dal 1999 a oggi ha scritto 15 romanzi compreso l’ultimo ‘Preda’. Il suo esordio vero e proprio 20 anni fa, con un racconto presentato nel ‘98 a un concorso letterario, ‘Storie rock di provincia’.





Far east festival: ritorno al futuro - Villa Manin capitale dei ‘live’ nel mese di luglio con il ‘made in Italy’, che domina anche le scelte di Lignano Sabbiadoro tra maggio e giugno. Non è un caso: nel 2017 gli italiani son quelli che hanno venduto di più

È il numero 20 il simbolo cabalistico del far East Film Festival 2018 che taglia il traguardo dei due decenni di attività e che si prepara a far vivere nove giorni intensi agli appassionati di cinema asiatico. Senza nostalgia, ma anzi, orgogliosi del lavoro svolto e già proiettati al futuro, gli organizzatori del Cec (Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche su tutti)da venerdì 20 fino a sabato 28 propongono tante conferme, come una opening night unica al mondo, con il super action coreano ‘Steel Rain’ che nessuno ha mai visto – e mai più vedrà – sullo schermo di un cinema, perché abita dentro il perimetro invalicabile di Netflix, e con il dramma malesiano ‘Crossroads: One Two Jaga’.

Ma si attende anche una closing night altrettanto memorabile, perché riassume tutto il senso del Feff 20: lo sguardo puntato sul futuro, con il thriller indonesiano ‘Night Bus’ e il cuore fedelissimo al passato, con il restauro di ‘Throw Down’ di Johnnie To.

