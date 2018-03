L’orgoglio di mostrare la propria bandiera - I giovani friulani si fanno ritrarre con un simbolo carico di valori. Cosa intendono comunicare al mondo? L’iniziativa di questo giornale guarda a loro e al futuro

Dopo il grande successo dell’anno scorso questo settimanale (il vostro settimanale) ripropone la distribuzione in allegato della bandiera del Friuli. Basta navigare sui social media per rendersi conto di quanti friulani in patria e all’estero, per lavoro, studio o semplicemente per turismo amino farsi fotografare con l’aquila dorata su sfondo blu. E moltissimi sono giovani che pur essendo a pieno titolo ‘cittadini del mondo’ manifestano in questa maniera l’orgoglio per la propria origine e identità.





Assist industriale alla sinistra (quella vera) - L’imprenditore Lucio Bergamasco ‘suggerisce’ la politica economica a Liberi e Uguali

Lui non ha mai nascosto il Dna di sinistra e la sua azienda, oasi rigogliosa nel deserto del triangolo della sedia, è decisamente anomala non solo per i risultati, ma anche per l’atmosfera che si respira. Lucio Bergamasco, fondatore e presidente di Comec (gruppo specializzato in macchinari per la lavorazione del legno con 11 milioni di fatturato, 90% export, 80 dipendenti e ordini fino al 2019), è stato coinvolto da Carlo Pegorer e Massimiliano Pozzo di Liberi e Uguali (Leu) per raccogliere delle ‘dritte’ di politica industriale. E lui non si è tirato indietro e ha illustrato la sua ‘ricetta’ a una platea di sostenitori della formazione politica.





Killer silenzioso che fa ancora paura - Amianto - La Regione adotta un nuovo Piano per e mappare la presenza dell’asbesto nel nostro territorio, per valutare il degrado degli edifici

e per incentivare la bonifica da parte di enti pubblici e soggetti privati

Un killer silenzioso che si nasconde ovunque, dalle tubature, alle rotaie, ai rivestimenti di tetti e garage. È l’amianto, il materiale che miete circa seimila vittime all’anno in Italia e che, nei prossimi 10 anni, a causa delle pregresse esposizioni a polveri e fibre, si registrerà un picco dei casi e purtroppo dei decessi, con circa 5 miliardi di euro di spese sanitarie che graveranno sulla collettività e a cui si dovranno aggiungere il peso sociale e i costi per le prestazioni previdenziali e assistenziali.





L’abete Despar è sempre più alto - L’azienda registra nel 2017 una crescita del fatturato del 4,5 per cento ed è un esempio da seguire per la sensibilità ambientale. La certificazione è stata data proprio alla sede di Udine

Il marchio con l’abete ha conquistato il Friuli Venezia Giulia. Il fatturato dell’azienda Despar segna una crescita pari al 4,5 per cento nella nostra regione, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna nel 2017 rispetto allo scorso anno.

D’altra parte, secondo i dati divulgati da Istat, nel 2017 la grande distribuzione ha segnato un incremento complessivo del 1,4% rispetto al 2016, con gli ipermercati sostanzialmente stabili, mentre crescono i supermercati e ancora di più i discount.





Turismo: la primavera sboccia nel ghetto - GORIZIA - Il 21 marzo parte la prima edizione di Make Heritage Fun, manifestazione dedicata alla tradizione ebraica. Poi toccherà agli spettacoli in Castello, a Curiosando in Città e a èStoria

Sboccerà nell’antica sinagoga e nel suo ghetto, la primavera goriziana, fiorendo poi in castello e arrivando a toccare persino le spiagge di Grado e Lignano. Il capoluogo isontino ha infatti in serbo diverse novità dal punto di vista dell’offerta turistica e culturale per la fine dell’inverno e l’arrivo della bella stagione. Un passaggio che, per il calendario, avverrà come sempre il 21 marzo, ma che a Gorizia simbolicamente verrà suggellato dalla prima edizione di un’interessante manifestazione.





Elezioni, corsa a due e in rosa per il Comune - FOGLIANO REDIPUGLIA - Due donne si contenderanno la poltrona di primo cittadino. Cristiana Pisano è la candidata del centrodestra, il centrosinistra svelerà il nome nei prossimi giorni

Sarà una corsa tutta in rosa quella per il posto di primo cittadino di Fogliano Redipuglia. Sono, infatti, entrambe donne le due candidate che si sfideranno il prossimo 29 aprile per prendere il posto dell’uscente Antonio Calligaris, che ha guidato il paese bisiaco per ben due mandati consecutivi.

Un’eredità particolare, in quanto non solo sono in piedi numerose opere pubbliche, come gli spogliatoi della palestra della scuola comunale, due rotonde e un supermercato già progettati in attesa del nulla-osta e la casa di riposo, ma ci sono anche da risanare i rapporti tra amministrazione comunale e la locale Pro Loco, rapporti che negli ultimi mesi, a causa di screzi e incomprensioni, sono andati sempre più deteriorandosi.





Storie illustrate nel borgo più bello - ‘Le immagini della fantasia’ è il titolo della selezione dei migliori lavori della mostra di illustrazioni per l’infanzia di Sarmede, “il paese delle fiabe”, da domenica 18 a Venzone

Da più di 35 anni, un piccolo centro della Marca Trevigiana, Sarmede, è diventato famoso in tutto il mondo come il ‘paese delle fiabe’ grazie a una mostra di illustrazione per l’infanzia di livello internazionale, fondata dal noto pittore, scrittore e illustratore boemo Stepan Zavrel, scomparso nel 1999 poco dopo la nascita della Fondazione che prende il suo nome. Ovvero, quella Fondazione Stepan Zavrel – Sarmede che ogni anno porta un centinaio di autori di tutto il mondo in Veneto a presentare le loro più recenti pubblicazioni per un affascinante viaggio – per grandi e piccoli - tra i linguaggi dell’illustrazione per l’infanzia e che ha scelto dal 2002 anche Venzone, “il più bel borgo d’Italia 2017”, come sede di una mostra a tema.





Blanc, l’amicizia sul palco è un’arte - Il nuovo spettacolo del Teatro Incerto analizza le dinamiche all’interno di un trio di amici, raccontando anche il nostro presente: “Nel corso degli anni molto è cambiato, ma una cosa ci ha uniti: la marilenghe”

Ci sarà da riflettere e da ridere, come accade in tutti gli spettacoli del Teatro Incerto, che da oltre 35 anni racconta il Friuli in maniera nuova, originale e ‘popolare’, con un teatro aggiornato e ‘contaminato’, che parla alla gente: davvero a tutti, senza però mai perdere di vista la qualità e i temi importanti. Quello del nuovo spettacolo, ‘Blanc’, è ben celato dietro a un titolo che stavolta non allude, non suggerisce. Niente richiami a rigurgiti razzisti, né quelli più lievi ai vanti enoici della regione, anche se il trio ci scherza su: “Ci hanno chiesto lo spettacolo in Ungheria, ma siccome non abbiamo depositato il nome, ci hanno fregato il titolo, e allora useremo ‘Tocai’…”.

Leggi il resto nel numero in edicola