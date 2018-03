Giu’ le mani dalla Ribolla gialla - Al Veneto (e non solo) fa gola il vitigno autoctono sempre più alla moda. La proposta di riservare alle aziende friulane l’esclusiva prima che sia troppo tardi.

Sono passati 11 anni da quando il Comitato Vite del Ministero delle Politiche agricole diede il proprio assenso al fatto che la denominazione Tocai non fosse più usata per questo vino friulano. La ferita è ancora aperta, ma adesso si rischia un altro furto. Il Veneto vuole mettere le mani anche sulla Ribolla gialla. Ma il Friuli-Venezia Giulia non ci sta e a prendere le difese di questa varietà, presente sul nostro territorio da 800 anni è anche l’enologo Paolo Valdesolo.

Una spending review per la Regione a cinque stelle

- Il candidato del M5S, Alessandro Fraleoni Morgera, propone di abbattere i costi del sistema con una revisione della spesa caso per caso, con l’abolizione dei vitalizi e uno stipendio per i consiglieri di 5mila euro lordi mensili. “Nuovi posti di lavoro solo con più innovazione”

Alle Politiche del 4 marzo ha ricevuto il voto di quasi un elettore su quattro del Friuli - Venezia Giulia. Ora il suo obiettivo è non solo di mantenere i consensi, ma di incrementarli alle Regionali. Stiamo parlando del M5S, il cui candidato alla presidenza del Fvg è Alessandro Fraleoni Morgera. Nato a Roma nel 1970, Fraleoni Morgera trascorre la sua giovinezza a Bologna, dove studia e si laurea in chimica industriale. Dopo un master in direzione aziendale, lavora per 4 anni in un’azienda di trasformazione di materie plastiche, dirigendo l’organizzazione del reparto produzione. Dal 2000 al 2002 svolge un dottorato di ricerca su materiali avanzati per applicazioni elettroniche e resta in ambito universitario con contratti a tempo determinato fino al 2008, anno in cui si sposta a Trieste. E’ attualmente ricercatore al Dipartimento di ingegneria e si occupa di scienza e tecnologia dei materiali, con particolare attenzione ai materiali termoisolanti e alle nanotecnologie. Il percorso politico di Fraleoni Morgera parte a fine 2012, quando entra nel Meetup triestino.

Sta per finire l’assedio ad Aquileia - Tra 2-3 anni il via ai lavori per realizzare della complanare. Così sarà possibile togliere il traffico dal cuore della città imperiale. Ora si attende il progetto definitivo. Poi toccherà alla riqualificazione dell’attuale strada regionale

Molti centri della nostra regione, attraversati da strade regionali, devono fare ogni santo giorno i conti con i problemi di traffico e inquinamento causati dal traffico, in particolare quello pesante. L’unica soluzione escogitata finora è stata la costruzione di complanari capaci di portare all’esterno tutti i veicoli in transito.

Un’area verde per ricordare la strage nascosta - Udine - La cerimonia d’intitolazione ai caduti di Arsia è prevista per il 15 aprile: 186 cittadini italiani, dei quali 5 provenienti dalla nostra regione, persero la vita nel più grande disastro minerario della storia d’Italia. Per loro chiesta la Stella al Merito del Lavoro alla memoria

Tutti hanno almeno sentito parlare del disastro di Marcinelle in Belgio: l’8 agosto 1956, un incendio si sviluppò nella miniera di carbone Bois du Cazier, causando la morte di 262 persone, 135 italiani. Eppure, questa non è la più grande tragedia mineraria che ha colpito il nostro Paese. Pochi, infatti, sanno dell’esistenza, tanto meno conoscono i particolari, della catastrofe di Arsia, Rasa in croato.

Carnia libera anche dalle slot - VILLA SANTINA - Entro un mese, il sindaco Romano Polonia saprà se anche gli altri Comuni dell’Uti accetteranno la sua proposta: mettere al bando le ‘macchinette mangia soldi’

Seguendo l’esempio di Tolmezzo, Villa Santina ha messo al bando le slot machine nel suo territorio. A volere che le ‘macchinette mangia soldi’ stessero lontano dai cittadini è stato il sindaco, Romano Polonia. Il provvedimento è stato necessario per salvare il portafoglio, se non la vita, degli abitanti del paese.

Raddoppia la fabbrica di bollicine - Casarsa della Delizia - Nuovo investimento della cantina cooperativa per cavalcare la crescente domanda di vini spumanti. Naonis marchio di riferimento

Il mercato nazionale e internazionale apprezza sempre di più le bollicine friulane e, così, i Viticoltori Friulani La Delizia di Casarsa, tra le cantine di riferimento della regione, rispondono alla richiesta con un ulteriore investimento in innovazione: stanno infatti per essere messe in produzione 7 nuove autoclavi in acciaio inox per la spumantizzazione.

Cianela, il custode del Sass de San Belin - FOGLIANO REDIPUGLIA - La missione di Luciano Visintin: tenere pulita la via della Val, diventata negli anni una vera e propria discarica. Quattromila ore di lavoro per riportare la bellezza in superficie

Oltre 4mila ore di lavoro, spalmate in sei anni di sacrifici e tanto tempo ed energie dedicate a quella che, ormai, è diventata una vera e propria missione di vita. Luciano Visintin, conosciuto nel suo paese di Polazzo, in Comune di Fogliano Redipuglia, come ‘Cianela’, da anni ha preso a cuore la sorte del Sass de San Belin e di tutta la zona circostante. Un’area che, nei decenni, era rimasta incolta e lasciata a se stessa. Ma che, grazie alla tenacia e alla costanza dell’infaticabile ‘custode’ (così infatti si definisce lo stesso Cianela), ora è tornata non solo a uno stato ottimale per essere usufruita da qualsiasi tipo di visitatore, ma anche conosciuta al di fuori del territorio comunale.

Disturbi alimentari: ecco i campanelli d’allarme - Anoressia e bulimia colpiscono tante ragazze, in una fascia d’età sempre più giovane. Per guarire e imparare a volersi bene è fondamentale il supporto della famiglia

I disturbi del comportamento alimentare sono in progressivo aumento e colpiscono una popolazione sempre più giovane e, nella maggior parte dei casi, femminile. Se, fino a qualche tempo fa, erano soprattutto le adolescenti a soffrire di anoressia o bulimia, oggi si registrano casi anche in età pre-puberale (8-10 anni) o alla comparsa del menarca, quando il corpo inizia a cambiare. Alla luce di questi dati, appare chiaro il ruolo delle famiglie, chiamate al difficile compito di sostegno nel lungo percorso di terapia.

Produttore, discografico, talent scout, ricercatore - In quasi 30 anni l’udinese Valter Colle ha stampato oltre 800 titoli, tutti in catalogo, con Nota music. “Non è un’etichetta, è un archivio di documenti sonori”

Dagli Anni ’90, la quasi totalità degli artisti friulani che usa la marilenghe è passata attraverso la sua etichetta Nota music. Un progetto nato ‘in casa’, da una passione frutto di studi specifici, che ha portato l’udinese Valter Colle a stampare qualcosa come 50 album all’anno: la cosiddetta ‘gnove musiche furlane’, il folk, le musiche di tradizione orale, il jazz e la contemporanea, la early music e la classica. Discografico, produttore, talent scout, etnomusicologo e ricercatore, nell’ultimo decennio ha inventato qualcosa di diverso.

