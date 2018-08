Mancanza di soldi, ma anche di fiducia - Una famiglia su tre, anche nella nostra regione, rinuncia a curarsi. I motivi principali sono le difficoltà economiche, ma anche la scarsa stima delle strutture locali

Motivi economici, lunghe liste di attesa, mancanza di fiducia nel sistema sanitario della regione di residenza: sono questi i motivi principali per cui, lo scorso anno, ben 13 milioni e mezzo di italiani, pari a oltre il 22% della popolazione, hanno rinunciato a curarsi. Un comportamento ancora significativamente preoccupante, nonostante una rilevante contrazione rispetto all’anno precedente, pari a quasi il 12%.

A rinunciare alle cure è stata una famiglia su tre, pari al 34 per cento.

Leggi il resto nel numero in edicola



La spiaggia dei sogni... e dei cani - Tutto è cominciato nel 2009, dall’amore per la natura e gli animali. Da allora Francesco Mastroianni e la moglie Sandra sono i custodi di questo lembo di arenile aperto agli amici a quattro zampe, tra Lignano e Marano

Il cuore batte sempre per il suo Brasile, Paese dove è cresciuto, ma è nel suo Friuli che ha ritrovato le sue radici e ha realizzato un piccolo grande sogno. Francesco Mastroianni con l’arrivo della pensione ha realizzato un progetto dedicato agli amici a quattro zampe e ai loro padroni. Nel 2009, con la moglie Sandra, ha dato vita alla spiaggia dei cani gestita e curata sotto la bandiera di Legambiente nel tratto di arenile tra Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare.

Leggi il resto nel numero in edicola



Troppo rumore a causa dell’ ipermercato - Buja - I residenti della via sulla quale passano i camion diretti al punto vendita Visotto chiedono misure risolutive

A distanza di sette anni dalla sua apertura il supermercato Visotto a Buja continua a far discutere, o per lo meno a essere fonte di grattacapi per l’amministrazione comunale.

Leggi il resto nel numero in edicola



Redditi: ecco dove vivonoi nostri Paperoni - Dichiarazioni Irpef - Pordenone, Sacile e San Quirino i Comuni con la percentuale di super contribuenti più alta, ma i più facoltosi si trovano a Brugnera, Prata e Fiume Veneto

Nel Friuli occidentale sono 1.339 e sono molto fortunate. Già, perché queste persone hanno dichiarato più di 120mila euro lordi per l’Irpef 2017, valida per i redditi percepiti l’anno precedente. Ma quanto guadagnano e, soprattutto, dove si trovano?

Leggi il resto nel numero in edicola