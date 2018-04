Così bruciamo milioni di euro - L’aumento repentino dei costi per smaltire l’immondizia non differenziata ci costringe a sborsare una montagna di soldi che vanno tutti fuori regione o addirittura all’estero

Siamo tra le regioni italiane dove si fa più raccolta differenziata, nessuno o quasi si sogna di proporre l’apertura di nuove discariche e possiamo anche vantare tra le tariffe più basse praticate nel Bel Paese per lo smaltimento dei rifiuti. Meglio tuttavia non gonfiare troppo il petto. Perché, nonostante i passi da gigante compiuti negli ultimi quindici anni, qualche problema l’abbiamo. Ce ne stiamo accorgendo ora che molte amministrazioni comunali hanno deciso di ritoccare in aumento la Tari.

Uti, natalità e scuola: i primi impegni di Bolzonello - Sono i temi sui quali il candidato Dem del centrosinistra intende intervenire nei primi cento giorni in caso di vittoria.

“Il Pd ha perso consensi per Jobs Act, Riforma Fornero e gestione dell’immigrazione: dobbiamo aprirci alla società e capire le paure dell’elettorato”

La campagna elettorale di Sergio Bolzonello, candidato alla presidenza della Regione Friuli - Venezia Giulia per il centro sinistra, è una strada in salita. Ed è una strada davvero ripida. Già, perché il vicepresidente uscente del Fvg dovrà cercare di invertire una tendenza che, negli ultimi anni, ha visto il suo partito, il Pd, perdere consensi su consensi. Sia in regione (basti ricordare la perdita storica della ‘roccaforte’ Monfalcone), sia a livello nazionale. E dovrà fare i conti anche con le tentazioni neocentraliste di alcuni pezzi del Pd, i quali hanno persino proposto in Parlamento la cancellazione del Friuli, da conglobare in una macroregione del Nordest. L’ex primo cittadino di Pordenone, comunque, ha già ottenuto un risultato, riportando nella propria coalizione parte delle forze di sinistra che, alle Politiche del 4 marzo, si erano proposte come alternative al Partito democratico.

Un aiuto alle startup familiari - Franco Mattiussi, candidato nelle file di Forza Italia, punta a sostenere le giovani coppie nei primi 3 anni dalla nascita dei figli. “I 100 euro al mese di Bolzonello? Una mancia che non fa crescere i ragazzi”

Investire sulle famiglie e invertire il calo demografico aiutando le giovani coppie nei primi anni di vita dei figli. E’ questo il primo punto del programma elettorale di Franco Mattiussi, imprenditore nel settore alberghiero e della ristorazione e vicepresidente uscente della giunta provinciale di Udine, che si è candidato alle Regionali del 29 aprile nelle file di Forza Italia a sostegno di Massimiliano Fedriga.

Il 1968 a Udine e in Friuli: foto di un mondo in movimento - Udine - Una grande mostra multimediale a Palazzo Morpurgo racconta la ‘rivoluzione studentesca’ in regione 50 anni dopo

Il ‘68 non è solo una serie di eventi, ma un insieme di persone. Storicamente è legato al maggio francese, ma già il 1° marzo a Roma, a Valle Giulia, si accendeva la scintilla che doveva scuotere il mondo a lungo. Anche in provincia, a Udine in particolare, dove le rivolte del mondo studentesco si unirono idealmente alla richiesta di un’Università del Friuli.

Le Pro Loco puntano tutto sui giovani - Terzo settore - L’obiettivo è migliorare sempre la qualità degli eventi e fare maggiore promozione turistica. Il ricambio generazionale è la chiave del successo

Sono 230 le Pro Loco in Friuli Venezia Giulia, undici i consorzi e 20.000 i soci-volontari: sono questi i numeri delle Pro Loco regionali, che si riuniranno a Manzano, sabato 7, per l’annuale assemblea nell’antico foledôr del complesso Boschetti-Della Torre.

Vecchie glorie: al Sacile una supercoppa... regale - Zoppola - I biancorossi, campioni regionali 2017, si sono imposti sul Varmo, detentore della Coppa regione, per una rete a zero. A decidere le sorti della partita il centrocampista Re con un innocuo tiro che ha colto impreparato il portiere avversario al 10’ della seconda frazione di gioco

Vecchie glorie del calcio regionale: il Sacile si impone sul Varmo per una rete a zero e conquista il primo trofeo del 2018, vale a dire la Supercoppa. E’ questo il risultato del match che si è tenuto la sera di mercoledì 28 marzo allo stadio comunale di Zoppola dove, appunto, si è disputata la prima edizione della Supercoppa regionale riservata alla categoria ‘Vecchie glorie’. A contendersi l’ambito trofeo si sono trovate difronte le formazioni delle Vecchie glorie del Sacile, ovvero i campioni regionali 2017, e le Vecchie glorie del Varmo, vincitrici della Coppa regione dello scorso anno.

Voci fuori dal coro, sguardi sul presente - LE VOCI DELL’INCHIESTA - Dall’11 al 15 aprile Pordenone ospita l’undicesima edizione del festival che affronta i principali temi d’attualità

Lo sguardo indagatore, attento e perspicace del festival ‘Le voci dell’inchiesta’ si posa, com’è caratteristica di questa manifestazione, sui problemi più scottanti dell’attualità. L’undicesima edizione - promossa da Cinemazero, con il sostegno della Regione e del Comune di Pordenone - si svolgerà da mercoledì 11 a domenica 15 e proverà a raccontare una parte del mondo di oggi.

Reportage da un nuovo teatro partecipato - Viaggio interiore ed esperienza artistica si fondono nel lavoro del Collettivo N46°-E13°, un gruppo di cittadini che a Udine si è dedicato anima e corpo allo spettacolo dal vivo

Ci sono le coordinate geografiche nel nome del collettivo che ha segnato la stagione di Contatto. Il gruppo N46°-E13°, infatti, formato da 35 cittadini udinesi con la passione per il teatro, ha preso il nome dalla posizione di Udine sul mappamondo e ha costellato con le sue performance l’intero cartellone 2017-2018. Ed è per questo che abbiamo deciso di raccontare questa esperienza come un viaggio, che è al contempo interiore per i protagonisti e artistico per gli attori e gli spettatori.

