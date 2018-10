"Delinquenti e assassini questi sono gli spacciatori e non si può che gioire per l’operazione anti-droga portata a termine dalle Forze dell’ordine, a cui va un plauso, tra Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Campania. La repressione è necessaria e va accompagnata alla prevenzione, a questo proposito il deputato di Forza Italia annuncia un emendamento alla Legge di Bilancio per implementare fondi per il Dipartimento Politiche antidroga", spiega il deputato forzista Roberto Novelli.

“Come spesso, purtroppo, accade è servita una tragedia, come la morte della giovane Alice, per tornare a parlare della necessità di azioni di contrasto alla diffusione delle droghe. Un problema sociale che, invece, va affrontato ogni giorno senza usare mezze parole e giustificazionismi, senza distinzioni o compromessi. Le droghe, tutte le droghe, sono un male, per gli individui e per la società. E con il male non si tratta: si combatte per sconfiggerlo".

"Deve essere messa in evidenza una carenza di misure di prevenzione nelle scuole", continua Novelli. "Ma se ciò è vero, è altrettanto vero che in gran parte ciò dipende dalle scelte di chi ha governato la Regione dal 2013 al 2018, svuotando – definanziandola – una legge regionale del 2011 di cui sono stato orgogliosamente primo firmatario. Una legge che istituiva la Giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare ogni 26 marzo, ‘quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e di ogni altra sostanza in grado di provocare dipendenza nonché contro il traffico illecito di stupefacenti’, e che prevedeva la promozione di iniziative finalizzate alla prevenzione e alla diffusione della cultura e dell’educazione alla legalità, attraverso campagne di informazione, convegni, studi, dibattiti, oltre alla programmazione di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di stupefacenti".

"Informazione e prevenzione, soprattutto nelle scuole: di questo si trattava", spiega Novelli. "L’obiettivo non era organizzare il solito, trito evento pubblico per lavarsi la coscienza di fronte a un problema sociale allarmante, ma pianificare una serie di iniziative di riflessione e confronto rivolte ai giovani nel corso dell’anno scolastico. Un progetto ambizioso, importante ed economicamente sostenibile, se solo chi ha guidato la Regione dal 2013 al 2018 ci avesse creduto. E invece la giunta di centrosinistra ha dimostrato di non avere a cuore il tema, definanziando la legge e mettendola di fatto nel cassetto. Del resto è stata la sinistra, per retaggi culturali e interessi elettorali, a trascurare il fenomeno, aprendo alla legalizzazione delle droghe leggere, come se queste non producessero danni".

"Così facendo si è fatto passare il messaggio tra i giovani che assumere sostanze stupefacenti non è poi così grave. Salvo poi piangere le vittime di questa piaga. Non è questo il compito delle istituzioni, della politica. Oggi che l’attualità ci porta nuovamente a domandarci cosa fare per contrastare questa piaga confido che le istituzioni politiche e scolastiche tornino a dare il loro piccolo ma fondamentale contributo riattivando le iniziative di sensibilizzazione contro l’uso delle droghe che costituiva il cuore della legge che con orgoglio e determinazione proposi otto anni fa. Nel frattempo ho già predisposto un emendamento alla Legge di Bilancio per implementare i fondi per il Dipartimento Politiche antidroga”, conclude Novelli.