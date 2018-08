“In Friuli Venezia Giulia abbiamo conosciuto bene il razzismo, anche nelle sue forme più atroci, dal momento in cui Mussolini nel 1938 è venuto a Trieste ad annunciare le leggi razziali, a quando i nostri ebrei furono strappati dalle case per essere mandati nei Lager, a quando il forno della Risiera ha cominciato a ingoiare i primi cadaveri. E cos'è stato se non l'odio etnico a spingere il fascismo a impedire che gli sloveni di queste terre parlassero e pregassero nella loro lingua?”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Salvatore Spitaleri, commentando le frasi del vicesegretario federale della Lega e ministro per la Famiglia e le disabilità, che in un post sulla sua pagina Facebook ha sostenuto l'opportunità di abrogare la Legge Mancino.



Per questo, continua Spitaleri “la legge Mancino è un confine buono, che è stato innalzato a difesa delle intrusioni nella società civile dei crimini d’odio razziale o etnico e contro gesti, azioni e slogan legati al fascismo. Una legge di cui oggi c'è grande bisogno. Infatti il ribaltamento completo dei valori sostenuto da Fontana non è un incidente di percorso ma fa parte della costruzione di un sistema ideologico di cui l'intolleranza e la discriminazione sono parte integrante. Chi ricopre la carica di vice nel partito di Salvini, chi fa parte organica di organizzazioni internazionali di estrema destra, non parla a caso ma sa quel che dice. E infatti ha subito raccolto il consenso di Fratelli d'Italia, legittimo erede del Msi e quindi della RSI”.



“Giusta l'insurrezione contro le parole di Fontana e – ha aggiunto Spitaleri - apprezzabile che si sia sentita la voce del premier Conte e del vicepremier Di Maio. Vorremmo che alle tante espressioni di riprovazione si unisse anche quella del viceministro di Fontana, Vincenzo Zoccano, che viene proprio da Trieste e che non può essere insensibile alla sua storia”.



Questo il post del ministro Lorenzo Fontana

I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l’arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi (alcuni giornalisti e commentatori mainstream, certi partiti) per puntare il dito contro il popolo italiano, accusarlo falsamente di ogni nefandezza, far sentire la maggioranza dei cittadini in colpa per il voto espresso e per l'intollerabile lontananza dalla retorica del pensiero unico. Una sottile e pericolosa arma ideologica studiata per orientare le opinioni. Tutte le prime pagine dei giornali, montando il caso ad arte, hanno puntato il dito contro la preoccupante ondata di razzismo, per scoprire, in una tragica parodia, che non ce n'era neanche l'ombra. Se c’è quindi un razzismo, oggi, è in primis quello utilizzato dal circuito mainstream contro gli italiani. La ragione? Un popolo che non la pensa tutto alla stessa maniera e che è consapevole e cosciente della propria identità e della propria storia fa paura ai globalisti, perché non è strumentalizzabile. Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano.

I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato.