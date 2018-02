A Gorizia nasce il Popolo della famiglia

Lunedi 5 febbraio, Sant'Agata, si è costituito il circolo di Gorizia del Popolo della Famiglia, movimento politico italiano d’ispirazione cristiana che si ripropone di tutelare l’interesse delle famiglie italiane e, soprattutto, delle parti più deboli della società ovvero i bambini, gli anziani e i malati. I soci si propongono di rappresentare i cittadini che intendono difendere i valori della tradizione popolare cristiana e non solo e tradurre in politica la dottrina sociale della Chiesa.

In particolare, il Popolo della Famiglia intende tutelare il diritto alla vita dal suo concepimento fino alla morte naturale, la dignità della persona umana e le istanze e la tutela della famiglia naturale. Temi fondamentali promossi dal movimento politico sono la garanzia della libertà educativa e il diritto da parte dei genitori di avere la prima parola nell'educazione dei propri figli nelle istituzioni scolastiche.

Ulteriori obbiettivi sono la promozione di politiche al sostegno della natalità e delle famiglie in difficoltà economiche, proponendo una fiscalità di vantaggio in relazione alla particolare dei nuclei familiari e sostegni specifici alle madri che vorrebbero dedicarsi di più ai propri figli ma non possono farlo. Il Popolo della famiglia vuole attuare politiche a sostegno della dignità del malato in quanto essere umano degno di amore e rispetto in particolare nei casi in cui anche se inguaribile è comunque curabile.

Si oppone a qualsiasi logica che proponga presunti diritti che vengono reclamati sulla pelle di altri soggetti più deboli che non possono difendersi. Il Circolo, le cui attività possono essere visionate sulla pagina Facebook famiglie "Il Popolo della Famiglia Gorizia", invita tutte le persone, cattoliche o meno, comunque sensibili alla deriva etica che sta attraversando la società, a prendere contatti con la sua struttura per essere informati sulle iniziative e gli incontri di approfondimento che saranno organizzati. Per info: goriziamf@tiscali.it.