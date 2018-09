Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin ha incontrato, nella sede udinese dell'Assemblea legislativa, il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini che ne ha illustrato obiettivi, ambiti di azione e iniziative. Nel corso del cordiale colloquio Zanin ha ribadito la volontà del Consiglio regionale a ricercare con la Fondazione le migliori sinergie nei settori in cui essa opera per promuovere la salute pubblica, l'educazione e l'istruzione, la ricerca, l'arte e la cultura.

"La Fondazione Friuli, già Fondazione Crup", ha sottolineato il presidente Zanin, "vanta una lunga tradizione e rappresenta da anni un solido punto di riferimento per il sostegno che assicura al territorio con le sue iniziative in campo sociale, culturale e della scuola e con i bandi annuali nel settore del recupero e restauro di beni storico-artistici, compensando in questo modo la mancanza di finanziamenti che erano erogati da Regione e Province".