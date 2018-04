Si parlerà di alimentazione naturale e macrobiotica e di tecnologie alimentari giovedì 12 aprile alle ore 18 al panificio Toninato di via Romana 161. L’incontro è organizzato dalla lista civica regionale Autonomia Responsabile e presentato da Roberto Fontanot, sindaco emerito di Ronchi dei Legionari, e ora candidato al consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. L’evento, che continua il ciclo di ‘Un aperitivo parlando di…’, già iniziato la settimana scorsa con una conferenza sugli animali da affezione, prevede gli interventi di Ilda Iadanza, esperta di alimentazione naturale e macrobiotica, Angela Borghesi, laureata in scienze e tecnologie alimentari all’Università di Udine e in possesso di un master in scienza dell’alimentazione e dietetica applicata. L’incontro è moderato dal giornalista Stefano Mattiussi, esperto di tematiche agrarie e di filiere agroalimentari. La prima parte dell’incontro verterà sulla nutrizione naturale mentre nella seconda saranno analizzati vari argomenti delle tecnologie alimentari, come la scienza della conservazione degli alimenti in frigorifero e le tecniche di produzione delle preparazioni vegetali, in particolar modo delle confetture di frutta e delle marmellate. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Roberto Fontanot.