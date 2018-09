“Nelle settimane scorse ho investito il Ministro delle politiche agricole, Gian Marco Centinaio, attraverso un’interrogazione in Commissione agricoltura a Montecitorio, del grave pericolo per il sistema agricolo regionale friulano rappresentato dall’invasione infestante della cimice marmorata asiatica", spiega, in una nota, Sandra Savino, deputata di Forza Italia.

"Oggi dal Governo è giunta una risposta inconcludente, ondivaga e non chiarificatrice. In sostanza il Ministero avrebbe attivato un monitoraggio e previsto una campagna divulgativa per informare gli agricoltori nella lotta a questo insetto. Insomma, mentre i raccolti del Friuli e del Veneto rischiano di essere compromessi in maniera irrimediabile, a Roma devono ancora approfondire, raccogliere dati, indagare. Nessuna azione risolutiva, nessun sostegno economico alle aziende colpite. Ancora una volta il governo ha deciso di non decidere, sta colpevolmente sottovalutando un problema che rischia di mettere in serio pericolo l’intero comparto della frutticoltura e orticultura delle regioni del nord Italia”, conclude Savino.