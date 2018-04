Il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani potrebbe essere la prima autorità comunitaria a salire al Vajont in forma ufficiale. La conferma è giunta ieri sera a Spilimbergo durante la visita ufficiale di Tajani alla Scuola del mosaico.

Nel corso di un briefing a margine della cerimonia, il presidente ha incontrato il senatore Franco Dal Mas, l’ex sindaco della cittadina Renzo Francesconi e il consigliere comunale di Vajont Fabiano Filippin. Quest’ultimo si è attivato mesi fa con Bruxelles per avere Tajani in zona durante le commemorazioni di ottobre quando i paesi coinvolti ricorderanno i 55 anni dalla sciagura.

Il rappresentante del Parlamento era, quindi, già a conoscenza del progetto e ha manifestato la piena disponibilità a partecipare. Resta un problema di agenda perché ottobre è un mese impegnativo per le istituzioni comunitarie, con sessioni plenarie ed eventi programmati con anticipo di anni. Ma la promessa è di recarsi in visita al più presto per rendere omaggio alle vittime e alle comunità locali.

Ovviamente soddisfatti gli artefici dell’incontro che ora concorderanno con lo staff presidenziale tempi e modalità della cerimonia alla diga. Da parte sua Filippin ha raccontato di un Tajani “estremamente informato sui luoghi e i fatti”.

“Non ne sono stupito perché conosco da anni la sua vicinanza al territorio, dimostrata anche dai vari interventi in questi giorni di permanenza in Friuli Venezia Giulia”, ha detto il consigliere di Vajont che spera anche in un evento specifico della Regione da tenersi a Bruxelles a ottobre in collaborazione con il Veneto.

Finora il disastro del 9 ottobre 1963 non è mai stato commemorato formalmente da un rappresentante istituzionale dell’Unione pur essendo stato dichiarato monito europeo contro lo sfruttamento della natura.