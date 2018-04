E’ ufficialmente iniziato questa mattina, il tour del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Atterrato a Ronchi dei Legionari, la prima tappa è stata il Consorzio del Prosciutto Dop di San Daniele. Iniziato alle 12.30, l’incontro con i rappresentanti del settore - al quale hanno preso parte, tra gli altri, anche il candidato Presidente del centrodestra Massimiliano Fedriga e Riccardo Riccardi - si è protratto quasi fino alle 15. “Le produzioni di qualità sono una ricchezza inestimabile dell’economia italiana ed europea”, ha detto Tajani. “Difendiamo il ‘Made In’ lottando contro la contraffazione”.

Quindi Tajani si è spostato alle Acciaierie Pittini di Osoppo. "Il rilancio del settore dell’acciaio, così come di tutti gli altri, passa per una vera politica industriale europea, capace di difendere i propri campioni e investire in innovazione per un buon matrimonio industria-ambiente", ha detto Tajani, dopo l'incontrato con il gruppo Pittini, definito "un'eccellenza italiana".

Da lì, andrà a Spilimbergo, dove è atteso alle 16.30 alla Scuola di Mosaico. Alle 18 sarà a Casarsa, dove incontrerà il presidente delle Cooperative agricole Flavio Bellomo.

Domani, Tajani si sposterà a Trieste dove, alle 9.30, sarà ricevuto dal Vescovo monsignor Giampaolo Crepaldi. Alle 10.30, appuntamento in Municipio con il Sindaco Roberto Dipiazza. Alle 11.30, Tajani renderà omaggio alle vittime della Foiba di Basovizza.

Poi, Tajani andrà a Redipuglia, dove alle 12.30 visiterà il Sacrario militare per commemorare i caduti della Prima Guerra Mondiale. La visita del Presidente del Parlamento europeo si concluderà a Gorizia dove, intorno alle 16, è previsto l'incontro con il Sindaco Rodolfo Ziberna.