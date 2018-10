"La proposta di legge nazionale per l'istituzione del servizio civile o militare obbligatorio rappresenta un'importantissima occasione dal punto di vista educativo, poiché intende rafforzare la formazione dei giovani, sia donne che uomini, con un periodo obbligatorio al servizio della comunità". L'afferma Piero Camber (FI), primo firmatario con Mara Piccin (FI) delle norme e relatore del testo in Aula per la maggioranza, che aggiunge: "conformemente al principio costituzionale espresso dall'art.52, i giovani hanno il dovere di diventare cittadini attivi, consapevoli, più preparati, rinsaldando, al servizio della patria, identità e senso di responsabilità".

"L'obbligatorietà - prosegue - è la grande novità che caratterizza il periodo di coesione sociale e di servizio, di cui la proposta di legge nazionale tratteggia solo un quadro di indirizzo, permettendo ai giovani di scegliere, in linea con la loro attitudine personale e senza pregiudizio per il percorso di studi, in quale ambito effettuare questo periodo di servizio, indicativamente di sei mesi: protezione civile, difesa, terzo settore".

"Vista la sensibilità che sta crescendo tra gli italiani - spiega Camber - l'idea è appunto quella di chiedere alle nuove generazioni di assumersi la responsabilità di proteggere non solo il territorio ma anche il patrimonio storico, culturale e sociale, che è l'amalgama della loro comunità regionale, attraverso un servizio obbligatorio che non deve essere necessariamente armato, ma deve costituire certamente un valido ausilio alle istituzioni militari, alla Protezione civile e alle importantissime e radicate realtà del terzo settore. In tal modo il servizio obbligatorio avrebbe un ritorno sociale particolarmente importante, diventando non una spesa, ma un investimento per il futuro".

"Com'è noto - aggiunge il consigliere forzista - gran parte del sistema di Protezione civile poggia principalmente su persone che hanno avuto l'occasione di sperimentare il servizio militare; così come è continua ed efficace la grande opera di volontariato messa in campo in particolare dall' Associazione nazionale Alpini. Sul fronte educativo, la proposta di legge si pone in antitesi - sostiene Camber - con il forte individualismo che porta spesso i giovani a isolarsi, divenendo momento obbligatorio di vera coesione sociale, attraverso la condivisione di fatiche, di pane, di tempo, delle camerate, di un periodo di vita speso assieme ai coetanei a lavorare per la tutela del bene comune".

"Il Friuli Venezia Giulia, forte dell'esemplarità della tradizione di dedizione e impegno della sua gente verso la propria comunità regionale e nazionale - conclude - deve dare, mediante questa proposta di legge da trasmettere al Parlamento, un segnale forte all'insegna di quei principi di solidarietà e di sussidiarietà, che sono il motore ascensionale di fondamentali scelte politiche che il nostro Paese è chiamato a prendere".

Sulla proposta di legge nazionale tesa al ripristino dell'obbligatorietà del servizio civile o militare, la contrarietà del Gruppo dei Cittadini è netta, "prima di tutto perché infrange quel principio di libertà di scelta nella propria vita, ritenuto fondamentale per il movimento civico". Lo afferma Tiziano Centis (Citt), che esponendo per la minoranza la prima delle due relazioni in programma, definisce la leva obbligatoria anacronistica e non riconducibile ad alcuna reale necessità. "Oggi - afferma -, alle soglie del 2019, la reintroduzione della naia non serve più: la difesa ha bisogno di un alto grado di professionalizzazione, di soldati competenti, preparati, motivati, che facciano dell'opzione militare una scelta profonda, frutto di un percorso di vita autenticamente meditato".

"Obbligare i cittadini dai 18 ai 28 anni a impegnare diversi mesi di vita contro la propria volontà è gravemente sbagliato - prosegue - e l'idea che lo Stato possa pretendere dai nostri ragazzi tempo, energie, risorse, con la presunzione di dire che li si obbliga per il loro bene, è esattamente il contrario della logica liberale che dovremmo favorire, cioè quella di individui liberi che pagano le tasse per avere in cambio buoni servizi e sicurezza. Non è giusto poi, per il consigliere civico, introdurre un ulteriore onere nei confronti di una generazione, quella dei giovani, che oggi già porta sulle spalle gli errori fatti dai governanti del passato, "errori - afferma - che hanno portato ad un sempre più difficile accesso al mondo del lavoro e hanno reso un miraggio l'ottenimento di una pensione dignitosa in tempi ragionevoli".

"Va infine ricordato - prosegue Centis - come in Italia la leva obbligatoria, ricordata da tanti come un'esperienza positiva, abbia prodotto in passato in Italia anche episodi drammatici: suicidi in caserma, nonnismo e morti sospette, episodi che scossero profondamente l'opinione pubblica e dettero una spinta all'abolizione della leva militare. Ciò non significa che sarà un'esperienza negativa per tutti e proprio in tal senso può essere utile una legge che incentivi l'adesione volontaria al servizio civile. In Italia queste norme esistono già: il decreto legislativo 40/2017 prevede per l'anno in corso - chiosa il consigliere - l'adesione volontaria al servizio civile di 53mila giovani, numero peraltro inferiore alle richieste avanzate negli anni precedenti".

"Poggia su una serie di considerazioni oggettive, e non su un generico e ideologico antimilitarismo, la contrarietà del Partito democratico alla reintroduzione del servizio militare obbligatorio". Così spiega Roberto Cosolini (Pd) nella sua relazione di minoranza, ripercorrendo l'iter legislativo che prima nel 2000 e poi nel 2004, per opera di governi di segno diverso, portò al superamento degli obblighi di leva. "Un periodo nel quale - aggiunge - concluse le esigenze di difesa alle frontiere, si apriva una fase di collaborazione internazionale in difesa della pace e dei diritti umani che necessitava di forze altamente professionalizzate".

L'esponente del Pd porge poi all'Aula una serie di considerazioni legate alla difficoltà che comporterebbe una riorganizzazione complessiva del sistema e agli ingenti investimenti necessari per ripristinare le numerose caserme dismesse e per attivarle in alcune zone del Paese che risultano completamente sprovviste. La storia del servizio militare obbligatorio è inoltre, per Cosolini, contrassegnata da luci e ombre dal punto di vista della crescita civile delle giovani generazioni. Se infatti va citato il caso degli Alpini con le sue ricadute dirette sullo sviluppo di un moderno e forte sistema della protezione civile, altrettanto non vanno sottaciute le ombre che vedevano migliaia di giovani stazionare per un anno senza svolgere funzioni utili né alla difesa né alla comunità.

Il carattere obbligatorio, anche per quanto riguarda il servizio civile, suscita poi, secondo l'esponente del Pd, ulteriori perplessità "poiché si scontra con le esigenze di quei giovani che, pronti per affacciarsi al mercato del lavoro, sarebbero costretti a fermarsi per sei mesi, rischiando di perdere opportunità di avvio e prosecuzione di carriera. Meglio sarebbe propendere verso interventi che incentivino l'adesione volontaria, a esempio con il riconoscimento di crediti formativi. In ogni caso, di fronte alla scelta di un servizio obbligatorio - conclude Cosolini - è quello civile a favorire lo sviluppo di una maggiore coscienza civica e senso di comunità, oltre a essere organizzato in maniera più flessibile e compatibile con i percorsi di lavoro e di carriera".

A chiusura del dibattito sulla proposta di legge nazionale per l'istituzione del servizio civile o militare obbligatorio è intervenuto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, esprimendo una valutazione favorevole sul provvedimento che, lungi dal creare le premesse per la partecipazione dei giovani a scenari di guerra, si configura come uno strumento fondato su principi di educazione civica e di appartenenza e che traccia un percorso educativo e formativo per la crescita personale e individuale. Nell'intervento il presidente ha ricordato alcune partite aperte con il Governo nazionale e i primi risultati raggiunti: tra questi, i 360 milioni di euro di avanzo di bilancio ottenuti grazie a una contrattazione con lo Stato e il potenziamento continuativo delle forze di polizia sulle frontiere del Friuli Venezia Giulia. I lavori della mattinata si sono così conclusi. Riprenderanno alle 15, con le repliche dei relatori.