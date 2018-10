Seconda giornata di lavori, per il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che si è aperta con il disegno di legge sugli interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni, già accolto all'unanimità dalla II Commissione consiliare e parimenti oggi dall'Aula dopo aver approvato pure una serie di emendamenti tecnici correlati, presentati dall'assessore regionale Stefano Zannier per venire incontro ai rilievi mossi dai principali portatori di interesse.



A spiegare i contenuti del ddl n. 13 era stato il relatore unico, Alberto Budai (Lega), che così si era espresso: "Il provvedimento, con i suoi 16 articoli, intende contrastare le criticità imprenditoriali che gravano sulla filiera regionale delle carni fresche e trasformate.



"Gli aiuti sono destinati a sostenere spese per investimenti consistenti nell'acquisizione, in Friuli Venezia Giulia, di stabilimenti di macellazione, lavorazione o trasformazione della carne chiusi o destinati a chiudere se non acquistati, nel loro ampliamento, nella diversificazione della produzione degli stessi e nella trasformazione del loro processo produttivo, ma anche per il mantenimento, o aumento, del numero di dipendenti occupati dagli stabilimenti medesimi.



"E possono essere erogati nella forma di finanziamenti agevolati di 500.000 euro, secondo le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 80/1982. In alternativa - aveva spiegato sempre Budai -, possono essere contributi in conto capitale nella misura massima di 500.000 euro a impresa per le acquisizioni ammissibili e di 200.000 euro per le spese successive alle acquisizioni, derivanti dal mantenimento o aumento dei posti di lavoro occupati dallo stesso stabilimento. I contributi, comunque, non possono superare complessivamente l'importo di 500.000 a impresa.



"Il disegno di legge rispetta la disciplina europea di riferimento e contiene le disposizioni di dettaglio che ne consentono l'immediata applicazione senza la necessità di adottare successivi regolamenti".



Budai aveva, quindi, voluto soffermarsi sulle circostanze che giustificano la proposta normativa: "La situazione degli stabilimenti di macellazione attivi in regione è caratterizzata da imprese la cui attività è dedicata prevalentemente a bovini e suini, con capacità operativa per un numero limitato di capi e che conseguentemente servono un ambito strettamente locale. Si tratta di una ventina di stabilimenti che soffrono una prolungata situazione di crisi che nell'ultimo triennio ha determinato la chiusura dell'attività di due stabilimenti e del blocco, lo scorso luglio, dell'operatività di un ulteriore stabilimento: quest'ultimo, situato in zona montana e attivo principalmente nella macellazione di suini provenienti da allevamenti friulani, si dedicava anche alla produzione e alla stagionatura, in proprio, di salumi tipici della tradizione carnica.



"E' necessario essere consapevoli che la chiusura anche di un solo impianto di macellazione in FVG comporta conseguenze che riguardano l'intera filiera locale delle carni".



Il consigliere aveva poi riflettuto sull'aggravio di costi derivante dalla necessità, per gli allevatori della regione, di rivolgersi ancor di più a macelli situati fuori; sul fatto che le chiusure degli stabilimenti potrebbero compromettere in maniera irreversibile la filiera regionale delle carni fresche, con forti ripercussioni sulla Dop del prosciutto di San Daniele, sul circuito del marchio Aqua (Agricoltura ambiente qualità), sullo sviluppo della Igp della pitina.



E proprio di Aqua parla l'ordine del giorno a firma Cristiano Shaurli con il suo capogruppo Sergio Bolzonello per il Pd, ma anche Alberto Budai per la Lega e Mara Piccin per FI, con il quale la Giunta ha accettato di attivarsi affinché siano realizzate nuove forme di sostegno destinate alla valorizzazione di tale marchio nell'ambito della filiera regionale delle carni. Altro ordine del giorno accolto, quello di Furio Honsell (Open Sinistra FVG) inerente la valutazione di forme di valorizzazione relative a interventi di riqualificazione energetica e abbattimento delle emissioni di gas serra riferite alle aziende beneficiarie dei contributi della legge appena approvata.





Honsell: "Presentato ordine del giorno su cultura alla sostenibilità ambientale”

“A margine della discussione sulla legge di tutela della filiera regionale delle carni abbiamo presentato un ordine del giorno accolto dal Consiglio e dalla Giunta per prevedere tra i requisiti di concessione dei contribuiti anche la realizzazione di opere di efficientamento e riqualificazione energetica volte all'abbattimento di gas serra - problema particolarmente sensibile in presenza di allevamenti animali - afferma il consigliere regionale Furio Honsell Open Sinistra FVG -. Questo perché esiste la necessità di incentivare costantemente in ogni tipo di produzione industriale la cultura della sostenibilità ambientale e della tutela dell’ecosistema, con una attenzione particolare alle problematiche connesse con il global warming e le emissioni di gas serra, non solo attendendo indicazioni da livelli normativi sovraregionali, ma anche attraverso una strategia di intervento proattivo che valorizzi la ricerca e le esperienze positive presenti in regione. Inoltre, a prescindere dalle opinioni di ciascuno sul consumo di carne, è comunque un valore di per se inserire in ogni contesto i principi della sostenibilità ambientale dei processi industriali e di produzione.”



Bolzonello (Pd), il cdx dimentica la difesa delle tipicità del territorio

"Quando si parla di immigrazione questa maggioranza fa le barricate a difesa dei confini. Quando il tema sono le imprese e la tutela dal mercato internazionale, tutto passa in cavalleria. Manca il coraggio di scelte politiche che tutelino il nostro tessuto imprenditoriale e le tipicità del territorio". Lo ha detto il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, intervenendo nel dibattito sulla legge che introduce interventi per situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.