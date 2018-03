“In questi anni l’ottimo lavoro di squadra tra Roma e Fvg ci ha permesso di realizzare grandi cose per la nostra terra: ai nostri parlamentari chiediamo di proseguire e rafforzare questa sinergia”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri, ringraziando i deputati e i senatori del Pd uscenti nell’ultimo giorno del loro incarico e augurando buon lavoro a quelli che da domani rappresenteranno il Fvg nella nuova legislatura.

Secondo Spitaleri “desidero ringraziare, a nome mio e di tutto il Pd regionale, i parlamentari che hanno contribuito in modo prezioso al raggiungimento di traguardi importanti per il Paese e il Fvg, in sintonia con la Regione, gli enti locali, i territori. E’ stato un periodo complesso e abbiamo la piena consapevolezza che senza il Pd e i suoi parlamentari il nostro Paese oggi sarebbe in irreversibili difficoltà. Mi auguro che il loro impegno possa ora proseguire con lo stesso spirito a favore della nostra comunità regionale e del Pd con altre modalità”.

“Ai deputati Debora Serracchiani ed Ettore Rosato, e alla senatrice Tatiana Rojc – sottolinea Spitaleri – che ci rappresenteranno in questa nuova legislatura, vanno i nostri auguri di buon lavoro e la richiesta di operare sempre nell’interesse del Paese e del Fvg, rafforzando quella collaborazione con il territorio che ci ha permesso di compiere grandi passi in avanti. Su temi cruciali come la difesa dell’Autonomia, il potenziamento infrastrutturale, il sostegno al nostro tessuto economico e al mondo del lavoro, con più coraggiose politiche per i giovani e per un lavoro di qualità, auspico una piena e forte sintonia e condivisione di intenti”.