Esprime soddisfazione il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, per la presentazione del progetto di legge Istituzione del servizio civile o militare. "L'istituzione del servizio civile o militare è uno dei cavalli di battaglia del ministro Matteo Salvini ormai da diverso tempo - commenta Bordin - inizialmente la proposta è stata accolta da alcuni con scetticismo, ma oggi viene valutata attentamente da più parti. Sull'iniziativa è noto l'impegno del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Si tratta di trovare per i nostri ragazzi uno strumento ulteriore di crescita, di educazione e di acquisizione di un metodo di comportamento che in alcuni casi si è perso. Il servizio militare - spiega l'esponente leghista - ha un'impostazione educativa sotto certi aspetti più rigida, mentre il servizio civile può porre il giovane in contatto con realtà sociali importanti. Si tratta, quindi, di due opportunità che, sebbene diverse, presentano un'enorme valenza educativa. Non posso che consigliare e sostenere simili esperienze".

"Il servizio militare o civile, se reintrodotto con le giuste forme, è assolutamente utile. Rimangono comunque alcune valutazioni da affrontare - aggiunge il capogruppo della Lega - come la durata del periodo del servizio oppure come inquadrare gli studenti universitari che hanno davanti a loro un lungo percorso di studi con la necessità di trovare, subito dopo la laurea, un'adeguata occupazione. Pensare a un esonero per i neolaureati permetterebbe di non compromettere un veloce e necessario ingresso nel mondo del lavoro. Questi sono dettagli che saranno approfonditi e discussi in seguito".

"La proposta serve alla nostra società in questo preciso momento storico al fine di integrare e supportare il fabbisogno educativo che non sempre trova sufficiente riscontro nelle istituzioni scolastiche e familiari. L'opinione del gruppo consiliare della Lega - conclude Bordin - è favorevole all'introduzione del servizio civile e militare obbligatorio".