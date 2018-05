"Noi non siamo a caccia di poltrone, ci interessa solo contribuire con le nostre idee e le nostre forze al rilancio di Udine e per questo non abbiamo accettato nessuna delle proposte di Martines e Fontanini. Il nostro progetto però rimane vivo e per il momento si concretizza con la nostra presenza in Consiglio comunale nei banchi dell’opposizione". Enrico Bertossi rifiuta ogni accusa di voler alzare il prezzo del contributo di voti ottenuti dalle liste che lo hanno sostenuto nella candidatura a sindaco di Udine (Prima Udine e Friuli futuro hanno ottenuto quasi l’8% delle preferenze) spiegando in una conferenza stampa come sono andati gli incontri con i due candidati che si affronteranno al ballottaggio.

"Martines ci ha insistentemente cercato per tre giorni e una nostra delegazione lo ha incontrato solo dopo la riunione dei candidati delle nostre due liste per valutare l’esito del voto. In quella riunione si è deciso di ascoltare le proposte del candidato del centrosinistra e così abbiamo fatto. Noi a Martines non abbiamo chiesto alcunchè ma solo suggerito l’unica strada accettabile per i nostri elettori a cui abbiamo proposto un forte cambiamento, ribadendo la necessità di una discontinuità con la giunta Honsell che, visto il consenso di preferenze ottenuto dagli assessori uscenti, difficilmente Martines può garantire – ha spiegato Bertossi – Per contro il candidato del centro sinistra ci ha offerto l’assessorato alla cultura e ai grandi progetti, ma su molti punti, come ad esempio le grandi mostre e l’ accoglienza diffusa, il nostro programma è molto differente dal loro e quindi l’accordo è pressochè impossibile".

Con il candidato del centro destra Fontanini l’incontro è avvenuto giovedì sera: "La nostra proposta è stata cristallina: un forte coinvolgimento nell’azione amministrativa con l’assegnazione della carica di vicesindaco al candidato di “Prima Udine” e “Friuli futuro” e di un assessore ad un esponente delle due liste. La risposta di Fontanini giunta venerdì pomeriggio è stata quella di offrire un assessorato comunale in quota rosa e due posti in due partecipate, una regionale e una comunale. «Una proposta inaccettabile perché non siamo a caccia di poltrone qualunque esse siano; i nostri candidati hanno mostrato la faccia non in cerca di poltrone e senza avere, a differenza di altri, incarichi pubblici da spendere per raggranellare consensi. Io stesso mi sono dimesso da Informest, una partecipata dalle Regioni Veneto e Friuli VG, un anno e mezzo fa, con in mano una riconferma certa, per poter contribuire a mani libere al rilancio di Udine – ha detto Bertossi – ed è quello che continueremo a fare".

L’assemblea di “Prima Udine” e “Friuli futuro” valuterà la prossima settimana se e come dare indicazioni di voto.