“L’inconcludenza del governo gialloverde rischia di costare al Fvg poco meno di 72 milioni di euro d'investimenti. Il ‘no’ al fondo periferie si traduce nel 'no' al progetto di riqualificazione urbana della periferia est di Udine denominato Experimental City; al programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle città di Trieste per l’area Rozzol-Melara; al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al quartiere della Campagnuzza di Gorizia; al progetto “i20Apn” presentato dal Comune di Pordenone”. Lo afferma, in una nota, Sandra Savino, deputata di Forza Italia.

“Questo, senza un intervento, è il primo grande ‘regalo’ che il Friuli riceve dall'esecutivo. La Lega dovrebbe compiere un serio esame di coscienza e rivedere priorità e partner di governo”, conclude l'esponente azzurra.

“Sorprende come Forza Italia abbia iniziato a difendere il Pd anche quando è palesemente indifendibile", replica il sottosegretario all’ambiente Vannia Gava. "Ricordo alla Savino che la mancanza di risorse che lamenta è dovuta proprio al precedente governo targato Pd di cui è diventata improvvisamente paladina e non alla Lega e al governo che invece hanno sbloccato l’avanzo di bilancio di 203 milioni di euro per la Regione e 168 milioni di euro per i Comuni".

"La coordinatrice di FI in Fvg dovrebbe inoltre sapere che il governo dei suoi nuovi amici del Pd questi fondi non li ha mai messi a disposizione dei cittadini per mancanza di coperture. Non vorremmo che la coordinatrice di FI del FVG, invece di incolpare chi ha la responsabilità, ovvero il Pd, accusi la Lega, strumentalizzando la vicenda periferie che riguarda migliaia di cittadini semplicemente per stringere un nuovo asse con la sinistra tradendo gli elettori. FI faccia chiarezza e dica chiaramente da che parte sta”, conclude Gava.