Silvio Berlusconi, dopo la vittoria del Centrodestra in Molise, ha annunciato a sorpresa una visita in Friuli Venezia Giulia, alla vigilia delle regionali in programma per domenica 29 aprile.

"Dal Molise parte un segnale nazionale importante - ha affermato ieri Berlusconi, commentando la vittoria di Donato Toma -: il centrodestra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli Venezia Giulia questa settimana!".

Prima tappa del mini tour, che secondo indiscrezioni potrebbe proseguire fino a venerdì, sarà a Pordenone, in piazza XX Settembre, dove sarà allestito un gazebo. Mercoledì dovrebbe fare tappa a Sacile e Spilimbergo, mentre giovedì e venerdì sarà a Udine e Trieste.