L’assemblea dei candidati e dei promotori delle liste civiche Prima Udine e Friuli Futuro a sostegno della candidatura a sindaco di Enrico Bertossi ha valutato molto positivamente il risultato elettorale ottenuto. “Conquistare quasi l’8%, risultando i più votati dopo gli schieramenti dei partiti, nel momento in cui le elezioni si sono trasformate in un referendum per il governo nazionale, è un successo che dimostra il nostro profondo radicamento in città”, commentano. “Per non disperdere nell’astensione il consenso ricevuto, una nostra delegazione incontrerà i due aspiranti sindaco giunti al ballottaggio per verificare un’eventuale convergenza sui punti programmatici, con la volontà di dare qualità e incisività all’azione amministrativa della futura giunta comunale, privilegiandone competenze e professionalità”.

“Nell'interesse della città”, si legge ancora nella nota, “entrambi i candidati devono garantire una profonda discontinuità rispetto agli ultimi anni e la promozione di azioni amministrative che tengano conto delle reali necessità degli udinesi, iniziando a lavorare concretamente per il bene di Udine, abbandonando demagogia e ideologismi. Con il nostro apporto determinante per far vincere uno dei due schieramenti vogliamo riportare tra i cittadini la passione e l’emozione di decidere il futuro della nostra città, cercando di evitare fino all’ultimo la tentazione del non voto che serpeggia tra gli elettori”.