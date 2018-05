Prima Udine e Friuli futuro, liste a sostegno della candidatura di Enrico Bertossi al Comune di Udine, esprimono la loro posizione sul ballottaggio di domenica 13 maggio tra Vincenzo Martines e Pietro Fontanini.

“La mancata apertura di dialogo con il nostro elettorato”, si legge nella nota, “espressione di una significativa parte della città che ha raccolto un voto trasversale vicino all’8 per cento, è un grave errore da parte di entrambi gli schieramenti. A chi ci ha votato possiamo solo dire che domenica al ballottaggio ognuno è libero di fare le scelte che meglio crede, rimanendo la nostra proposta amministrativa chiaramente diversa dagli schieramenti in campo”.

“Siamo, però, molto a disagio di fronte alla concreta possibilità di una giunta Fontanini-Salmè (con l’appoggio dichiarato di Casa Pound) che supera di gran lunga il confine della moderazione e del buon senso che deve ispirare qualsiasi coalizione e ci riporta, in senso diametralmente opposto, all’estremismo di Honsell, rispetto al quale auspichiamo una radicale discontinuità nei metodi da parte di tutti. Al nostro contributo è stato preferito quello dei movimenti di estrema destra che hanno preso meno della metà dei nostri voti”, continuano i rappresentanti delle due liste.

“Il movimento civico Prima Udine si è presentato agli udinesi con un programma molto chiaro e candidature di primissima qualità per competenze, esperienza e professionalità, con un voto di preferenza che ha gratificato tantissimo le ventuno donne presenti in lista. Con senso di responsabilità eravamo disponibili ad essere coinvolti direttamente nella amministrazione della città ai massimi livelli con il vicesindaco e un assessore per poter attuare parte del nostro programma, consapevoli che il nostro elettorato non si sente rappresentato dai candidati giunti al ballottaggio”, continua la nota. “Ci hanno proposto soluzioni alternative che abbiamo rifiutato in quanto tendevano a escluderci dal governo della città. Non è stato dato ascolto a una parte importante dell’elettorato e la spartizione delle poltrone, interessi politici e personali, hanno prevalso sul bene comune. Udine deve ritrovare concretezza, visione del futuro e competenza amministrativa ed è su questo che esprimeremo il nostro consenso, non su populismi e ideologismi inconcludenti”.

“Comunque vada domenica – concludono - rimarremo fedeli al nostro progetto per il futuro della città, frutto di ascolto e grandi proposte, con una prospettiva che va al di là di singoli episodi elettorali”.