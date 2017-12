Bolzonello, l'uomo della speranza

Che il Friuli occidentale soffra di mancanza di rappresentatività politica è fuori di dubbio, specie a livello nazionale. Per rendersene conto è sufficiente enumerare i parlamentari eletti nel territorio. Facendo due conti, l’ex provincia di Pordenone può contare su un senatore (Lodovico Sonego) e su un deputato (Giorgio Zanin), uno ogni 150mila abitanti. Meno dei parlamentari dell’Isontino (sono 3), che però ha la metà dei residenti, e un terzo rispetto agli onorevoli provenienti dall’area triestina, che conta in tutto 250mila abitanti. A Sonego e Zanin, si piuò ancora aggiunge l’europarlamentare Marco Zullo. A livello regionale, il Pordenonese ha sempre dovuto accontentarsi del vice presidente della giunta, compreso l’attuale Sergio Bolzonello. L’ex sindaco di Pordenone, però, potrebbe conseguire un importante risultato: essere il primo presidente della Regione proveniente dal Friuli occidentale. Tuttavia, se la coalizione comprendente il Pd lo consacrerà a suo capitano, Bolzonello dovrà affrontare una dura campagna elettorale proprio nel suo territorio di proveninenza. L’essere ai vertici di una giunta additata da molti come responsabile in buona parte della ‘sindrome Pordenone’ non giocherà certo a suo favore.