"I numeri certificano, una volta di più, che lasciamo una regione in salute con alcuni settori che stanno avendo crescite record, l’auspicio è che questo patrimonio non venga disperso". Sergio Bolzonello, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale, commenta così il monitor sul quarto trimestre del 2017 dei distretti industriali del Triveneto, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. I distretti del Friuli Venezia Giulia sono cresciuti del 6% (+109 milioni) soprattutto grazie alla filiera del Sistema casa, che sviluppa da sola il 52% dell'avanzo commerciale distrettuale regionale (+14,8% per il Mobile di Pordenone). Tra i distretti dell'agroalimentare si segnalano Caffè di Trieste (esportazioni più che raddoppiate), Vini e distillati del Friuli (+5,9%) e del Prosciutto di San Daniele (+6,2%); leggera flessione, invece, per la Meccanica di Udine e Pordenone.



"Sono numeri che conoscevamo bene - rimarca Bolzonello - e paradossalmente non servono per prendere voti. Una delle sfide più importanti vinte in questi 5 anni è quella della filiera della casa, in molti la davano per spacciata, oggi invece è uno degli assi più importanti per l’economia del Friuli Venezia Giulia.Chi dovrà governare però, al netto della campagna elettorale, sa che riceve una Regione in salute sotto il profilo dell’economia. Questi numeri sono il patrimonio da cui ripartire e non si deve in nessun modo gettare via il lavoro fin qua svolto, questo è l’invito che lancio al neo governatore Massimiliano Fedriga" conclude Bolzonello.