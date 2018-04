Giorni di propaganda e volantinaggio per le liste in corsa alle elezioni comunali di Fogliano Redipuglia, previste il prossimo 29 aprile. Come quello della lista CamBiare, a sostegno di Alessandra Messineo, che comprende sei punti: sviluppo urbanistico e sicurezza, mobilità e traffico, comunità e servizi, sport e cultura, ambiente e turismo e, infine, democrazia partecipata.

“Vogliamo proteggere tutti gli attraversamenti pedonali con isole salvagente messe al centro della carreggiata” sottolineano i candidati. “In questo modo aumenta la sicurezza dei residenti che attraversano e diminuisce la velocità delle macchine che passano lungo il paese. Inizieremo da Fogliano davanti alla chiesa, per poi arrivare al passaggio pedonale davanti al cimitero civile che servirà anche per il cimitero di guerra austroungarico, per arrivare a Polazzo in prossimità della Pizzeria alla Brace, alla stazione ferroviaria, al Sacrario e davanti alla posta a Redipuglia”.

“Fogliano, Redipuglia e Polazzo sono oggi regolate da un piano urbanistico vecchio di quindici anni. Vogliamo riprendere da subito la discussione con i cittadini per progettare le aree di sviluppo non per emergenze e varianti, ma tenendo conto che i tempi sono cambiati, il mercato immobiliare è fermo e i residenti chiedono attenzione al patrimonio edilizio comunale esistente, nonché ai servizi di comunità come parcheggi, aree di comunità e percorsi perdonabili e ciclabili sicuri”.

Con un pensiero anche alla zona adiacente la rotonda di intersezione tra la SR 305 e la SP1: “L'area di proprietà delle ferrovie è ancora occupata dalla viabilità di servizio ed è in pessime condizioni di manutenzione. La realizzazione di un parcheggio, in accordo con l'Ente proprietario dell'area metterebbe in sicurezza i cittadini che utilizzano gli esecuzioni pubblici, quelli commerciali e quelli forniti dalla farmacia. Da qui poi iniziare un confronto con tutti gli interessati al fine di veder realizzato nello stesso punto un sotto passo ferroviario”.

Per esporre l’intero programma elettorale sono stati previsti tre incontri con i cittadini: il primo a Fogliano, lunedì 16, uno a Polazzo mercoledì 18 alle 20 presso la ‘Baita’ e infine giovedì 19 sempre alle ore 20 al ricreatorio di Redipuglia.

Sugli incontri, i candidati segnalano “la scorrettezza dell'attuale giunta, che ha convocato per il 18 aprile alle ore 20 un consiglio comunale in concomitanza con l'incontro con i cittadini e cittadine di Polazzo, consapevoli che ben quattro consiglieri di minoranza dovrebbero essere impegnati nella loro campagna elettorale per le elezioni del prossimo 29 aprile”.

“Va anche considerato”, proseguono, “il nutrito numero dei punti dell'ordine del giorno e in particolare i loro contenuti, che fanno presupporre che il Consiglio si protrarrà per numerose ore non permettendo, conseguentemente, la presenza dei predetti consiglieri di minoranza all'incontro di Polazzo. Forti perplessità ci sono anche sui punti dell'ordine del giorno, soprattutto quello dell'approvazione di una variante urbanistica, che è già al vaglio di alcuni studi legali per verificare se lo stesso rientra nell'ordinaria amministrazione o meno, visto che i comizi elettorali sono stati indetti il 19 marzo, considerate la vigente legge regionale e alcune sentenze del Tar Friuli Venezia Giulia”.