Progetto Fvg e Regione Speciale sono nati per rappresentare le esigenze di cambiamento e di rinnovamento della società del Friuli Venezia Giulia.

"I risultati delle elezioni del 4 marzo hanno rappresentato questa richiesta forte di cambiamento e di rinnovamento da parte dei cittadini - si legge in una nota -.

Il nostro sostegno alla candidatura di Massimiliano Fedriga alla presidenza del Friuli Venezia Giulia trae origine dalla consapevolezza della necessità di imprimere un'accelerazione sulle vie del rinnovamento e di una stagione di riforme condivise con il territorio e i cittadini.

Le decisioni assunte fuori regione che hanno ignorato il chiaro messaggio del 4 marzo ci hanno lasciato esterrefatti, perché in controtendenza con la volontà popolare espressa.

Per questo, ritenendo ancora oggi la candidatura del segretario regionale della Lega, Massimiliano Fedriga, la migliore per rispondere alle istanze della regione, abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla nostra ambizione di esprimere in prima persona un nome capace di guidare il Friuli Venezia Giulia.

A fronte del forte disagio che sta emergendo da tutte le componenti della società del Fvg - dai territori, dalla rete, dai social - rivolgiamo un appello alle forze del centrodestra perché si rivedano le decisioni assunte, affinché emerga una soluzione che rappresenti le richieste di cambiamento e di discontinuità".

"Nel caso non venga raccolto il nostro appello - conclude la nota - valuteremo immediatamente la possibilità di presentarci con una lista autonoma che rispecchi la richiesta chiara ed inequivocabile emersa il 4 marzo con il voto popolare del Fvg.