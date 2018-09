Il consigliere regionale Piero Camber (FI), in occasione della Settimana europea della mobilità, ha presentato, con il sostegno del Gruppo consiliare di Forza Italia e dei consiglieri regionali Giuseppe Ghersinich e Danilo Slokar (Lega Nord), una proposta di modifica del Codice della strada, da inviare al Parlamento nazionale, al fine di introdurre l'obbligo di indossare un casco protettivo per i minori di quattordici anni ciclisti o comunque passeggeri sui velocipedi.



"La settimana europea della mobilità - ricorda Camber - è ormai diventata un appuntamento fisso e irrinunciabile per le istituzioni e i cittadini che si vogliono impegnare efficacemente

per la sostenibilità e il miglioramento della qualità della vita delle nostre città".



"Anche la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - aggiunge Camber - ritiene che utilizzare la bicicletta sia una soluzione efficace e a impatto zero per gli spostamenti non solo cittadini,

visto l'impegno concreto per realizzare sul proprio territorio la Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR) e la messa a punto di altre importanti misure a favore della mobilità

ciclabile".



"Altrettanto forte è l'attenzione per la sicurezza dei ciclisti più giovani. Recenti e approfonditi studi dimostrano che il casco, al momento obbligatorio solo per i professionisti, protegge - prosegue Camber -, in maniera più adeguata il bambino che va in bicicletta e, in caso di caduta, evita, in tal modo, che il minore possa subire delle lesioni gravi alla testa".



"Per completare e perfezionare le prescrizioni a garanzia dei giovani ciclisti al di sotto dei quattordici anni, in linea con le previsioni già inserite nel Codice della strada, propongo -

conclude Camber - l'introduzione dell'obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia".