Qualcuno lo ha già definito ‘quarto polo’. Il Patto per l’Autonomia si propone come alternativa alle tre compagini politiche che, vincenti o perdenti, si sono confermate nelle elezioni politiche di inizio mese. In quell’occasione, il soggetto che raccoglie gran parte dell’autonomismo regionale non brillò per risultati. Ma, si sà, le Regionali sono un’altra cosa, dal momento che le persone contano molto di più. E a guidare il Patto è l’ex presidente della Regione ed ex sindaco di Udine, il fisico Sergio Cecotti, che in passato ha già dimostrato di essere capace di ribaltare i pronostici della vigilia. Tornato nell’agone politico nel bel mezzo della ‘stagione renziana’, inizialmente si era proposto come ispiratore del rifiorire delle istanze autonomiste, per poi rimettersi in gioco e sottoporsi al giudizio dei cittadini.

Lei parte dall’1 per cento ottenuto da Patto per l’Autonomia alle Politiche del 4 marzo. Gli elettori sono poco interessati al tema della specialità?

“Gli elettori sono stati bombardati per anni dalla propaganda interessata delle elite al Potere che - alla ricerca di capri espiatori per i loro errori e i loro scandali - hanno accusato le Autonomie territoriali di ogni possibile nefandezza. Inoltre, negli ultimi dieci anni la nostra Regione non ha dato risposte ai problemi reali della gente, né tantomeno è stata fattore di progresso per il territorio, col risultato che oggi molti percepiscono l’autonomia come inutile. Ricordo un episodio accaduto durante la campagna del referendum costituzionale Renzi-Boschi. Il presidente della Danieli, Gianpietro Benedetti, faceva campagna per il ‘sì’. Qualcuno gli ha obiettato che la riforma avrebbe cancellato l’autonomia speciale della nostra Regione. Benedetti rispose: ‘la Regione speciale a me non serve a niente’. Molti si scandalizzarono, ma io dissi che non erano gravi le parole del presidente della Danieli, era grave che quelle parole fossero la pura verità. Come testimoniato da Benedetti, la Regione in questi dieci anni non è stata utile al sistema economico, non ha promosso innovazione, non ha sviluppato il capitale sociale e umano; in una parola ‘non ha prodotto fatti’. Un tempo non era così; la Regione Friuli - Venezia Giulia è stata una istituzione di grande successo. L’inutilità oggi percepita è una pesante responsabilita degli ultimi due presidenti, Renzo Tondo e Debora Serracchiani. Noi vogliamo ritornare ai tempi in cui la Regione veniva vissuta come il propulsore del sistema territoriale, alla Regione operativa della ricostruzione post-terremoto. E’ una sfida appassionante anche partendo dall’1 per cento. Del resto, alle Comunali di Udine nel ’98 ero partito da meno”.

Il Pd, per bocca del segretario regionale Salvatore Spitaleri, le ha teso una mano e, in passato, lei ha avuto una buona intesa con Sergio Bolzonello quando era sindaco di Pordenone. Quali sono i rapporti attuali con il Pd locale?

“Provo simpatia per le singole persone. Ma il Pd non vuole e non può ammettere che gli ultimi dieci anni hanno visto il tracollo dell’efficacia istituzionale della Regione. Chi si rifiuta di aprire gli occhi e guardare in faccia alla realtà non fara nulla per risolvere i problemi, visto che si rifiuta persino di ammettere che essi esistono. La negazione dell’evidenza è l’unico progetto politico di questo Pd. Noi non siamo struzzi, e ci rifiutiamo di infilare la testa sotto la sabbia per compiacere il Pd”.

Sull’altro fronte, il centrodestra ha trovato grandi difficolta nell’individuare un candidato condiviso. Questa situazione ha qualche somiglianza con i visitors di 15 anni fa?

“Con i visitors del 2003 vi sono molte somiglianze. In entrambi i casi la scelta del candidato presidente è stata sottratta al territorio per finire nel tritacarne del ‘tavolo romano’ dove il Friuli - Venezia Giulia viene comprato e venduto in funzione di questa o quell’altra poltrona per il capo partito di turno. Vi è una differenza però: allora i visitors vennero in Friuli, adesso sono consapevoli che se venissero qui sarebbero presi a pernacchie, e quindi se ne restano chiusi nei loro bunker romani da dove tirano i fili dei loro burattini locali”.

Tutte le coalizioni puntano a mettere mano alle riforme di Uti e Sanità. Quali sono i suoi programmi su questi temi?

“Non sono d’accordo con l’affermazione. Bolzonello ha detto che la Sanità va bene così, mentre sulle Uti non è andato oltre l’affermazione che ‘non tutto ha funzionato’. Un po’ poco. Entrambe le coalizioni non hanno ancora compreso la profonda differenza che c’è tra ‘fare una riforma’ e ‘dare i numeri’. Buttare numeri a caso dicendo che le Uti devono essere 18 o 5 o 31, senza mai interrogarsi su quali funzioni utili esse debbano e possano svolgere per i cittadini e il territorio, è un esercizio puerile. I nostri programmi non sono basati su slogan vuoti, ma su analisi puntuali dei meccanismi di produzione dei servizi che ciascun ente o istituzione del sistema regionale è chiamato a fornire. Nel caso della Sanità, che è il tema piu delicato, si tratta in primo luogo di ricostruire il soggetto di programmazione e controllo strategico (l’Agenzia regionale soppressa da Tondo), per recuperare un ‘pensiero’ che è mancato; poi di riordinare le Aziende sanitarie sul modello hub-spoke, integrando gli ospedali maggiori e gli Irccs in una logica di area vasta e sulla base della centralità del governo clinico. Ma la sfida sarà vinta solo se si riuscirà ad attirare e rimotivare le migliori professionalità sanitarie che sono state allontanate o marginalizzate dalla gestione caotica e clientelare del Pd. Tra i temi delle riforme istituzionali ne aggiungo due che le altre coalizioni hanno interesse a dimenticare. Primo: le ultime due giunte (Tondo e Serracchiani) hanno usato le loro (presunte) riforme delle Autonomie locali quale alibi per non riformare se stesse, cioe l’Amministrazione regionale, che è il vero punto critico del sistema pubblico del Friuli - Venezia Giulia. E’ più comodo cavare il fuscello dall’occhio del vicino che la trave dal proprio, ma è la trave nell’occhio della Regione quello che ci blocca. La Regione deve cambiare modelli di funzionamento, deve operare in maniera diffusa sul territorio, decentrare le scelte, perseguire le vocazioni dei singoli territori: non può essere solo ‘un Palazzo in piazza Unità’ come purtroppo si è ridotta a essere. La riforma della Regione è un’esigenza ineludibile, in particolare dopo la soppressione delle Province che ha privato le singole componenti territoriali di una propria dimensione istituzionale e politica. La seconda questione è l’assetto delle Camere di Commercio: io sono assolutamente contrario al loro accorpamento forzoso. Le Camere di Commercio sono l’istituzione di auto-governo del sistema imprenditoriale; esse sono espressione dell’autonomia della società civile, la politica non deve permettersi di coartarla. Questa era una idea renziana: il popolo ha bocciato Renzi e le sue ‘riforme’ farlocche, ma il Pd continua imperterrito a perseguirle”.

Teme l’avanzata del M5S?

“In democrazia ci si rimette alla volontà del popolo sovrano che decide chi avanza e chi retrocede”.

Anche in questa occasione, il mondo autonomista non si presenta compatto. Il motivo?

“A parte qualche scheggia infinitesima, a me pare compatto”.

Lei stato un esponente del Carroccio. Che giudizio da della Lega di Matteo Salvini?

“Evidentemente si tratta di un partito molto diverso da quello che ho conosciuto io. Ma non esprimo giudizi, non sarebbe di buon gusto”.

In caso di vittoria, quali sono i provvedimenti da prendere nei primi 100 giorni?

“Mettere in sicurezza il sistema sanitario, per poi procedere a ricostruirlo con pazienza e perseveranza. Ricucire la coesione istituzionale e territoriale (lacerata dal Pd) quale presupposto indispensabile di ogni successivo riordino del Sistema delle Autonomie locali. Avviare la riforma della Regione come macchina, visto che essa è l’elemento meno efficiente del sistema, tanto che viene percepita come ‘inutile’ (e questo fa male al cuore). Infine prenderei le misure al Governo centrale, cercando di costruire margini di manovra per recuperare le enormi risorse finanziarie che Tondo e Serracchiani si sono lasciati portare via”.