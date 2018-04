"Avevamo fatto una promessa agli elettori: i nostri consiglieri, se ne avessimo avuti, di fronte ad una legge sciagurata come quelle che abbiamo visto passare negli ultimi dieci anni, alzeranno la mano e denunceranno il fatto che quella legge porterà disastri sul territorio. E non abbasseranno la mano, finché la giunta non darà risposte. Manterremo quella promessa". È la prima dichiarazione del candidato del Patto per l’Autonomia alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia Sergio Cecotti dopo l’esito delle elezioni regionali che ha visto il partito autonomista, con il 4,09% delle preferenze, ottenere due seggi in Consiglio regionale.

"I nostri consiglieri lavoreranno per portare razionalità nella legislazione regionale – afferma Cecotti –, una legislazione che negli ultimi dieci anni è stata fatta non con i piedi, ma con la suola delle scarpe. Questo sarà il nostro impegno".