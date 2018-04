“La tuta blu da sempre a Monfalcone è il simbolo del lavoro e dell’orgoglio delle maestranze, soprattutto del cantiere navale, che hanno fatto, con le loro alte capacità professionali e il loro sudore, la storia delle navi più belle e maestose del mondo”. Sono le parole di Anna Cisint, primo cittadino di quella che è ormai conosciuta come la Città dei Cantieri. “Chi, come me ha avuto il padre e il nonno operai nel grande stabilimento di Panzano, ha conosciuto la fierezza di poter dire, ad ogni varo, le abbiamo fatte noi. Esse sono anche il simbolo delle fatiche e del dolore legato ai tanti incidenti e alle morti causate dall’amianto. Ma mai, credo per nessuno in questa città, possono essere confuse con un segno di spregio o di svilimento e penso che una frase infelice non possa essere confusa e strumentalizzata in questo senso”.

“Alla tute blu va il mio rispetto e per questo ho voluto che questo simbolo fosse esposto nel nuovo museo della cantieristica” prosegue il sindaco. “Piuttosto il mio rammarico è per non vedere su tutte quante il nome di Fincantieri anziché quello delle tante ditte di subappalto. Da tempo, inoltre, ho chiesto alla direzione del cantiere di assicurare ogni necessario intervento per garantire ai lavoratori i dovuti servizi, a partire dalle docce, a tutela e protezione della loro salute e relativo decoro che sono aspetti fondamentali”.

“Un tratto distintivo della nuova amministrazione è quello dell’ascolto di tutta la comunità, specie quando le persone mostrano di avere riacquisito fiducia verso il Comune e si fanno promotrici di suggerimenti e proposte costruttive. Proprio da questo confronto, possono emergere idee nuove e contributi, la cui fattibilità verrà considerata e valutata dall’ente nel contesto del programma che la giunta sta portando avanti. In questa logica ho partecipato all’incontro promosso da un nuovo gruppo di operatori del commercio: ho ascoltato le loro proposte e ho indicato i programmi dell’ente. Posso testimoniare”, conclude Cisint, “che è stata un’occasione propizia e produttiva e che nessun spregio è stato formulato in tale occasione in mia presenza”.