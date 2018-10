"Promuovere una disciplina che contempli la difesa del riposo festivo a tutela del lavoratore, piccole attività e famiglie, con le regole del commercio e dello sviluppo economico e occupazionale". A parlare in questi termini è stato Mauro Bordin, capogruppo in Consiglio regionale della Lega, durante la discussione in Aula della mozione che porta anche il suo nome e quello di Elia Miani a sostegno dei lavoratori per il mantenimento del riposo domenicale e festivo.

“Con il documento - fa presente Bordin - si chiede alla Giunta Fedriga di farsi promotrice nei confronti del Governo affinché venga modificata la norma del decreto Salva Italia del 2011, restituendo alla Regione e agli enti locali la possibilità di decidere sulla regolamentazione delle aperture domenicali e festive in base alle necessità di quel territorio”.

"Le liberalizzazioni indiscriminate hanno dopato il commercio: i dipendenti dei centri commerciali e dei grandi supermercati lavorano molto spesso la domenica e nei festivi. Questo tipo di aperture - aggiunge Bordin - toglie spazio alle famiglie ed è una minaccia per i piccoli negozi. E' fondamentale creare un contesto regolarizzato, in cui tutti i soggetti trovino un punto di equilibrio. In tal senso bisogna che la Regione ritorni a poter decidere su un tema tanto importante e che ci siano dati gli strumenti per rispondere alle criticità, tenendo in debita considerazione le peculiarità del territorio come quelle turistiche".

Da parte sua, il consigliere Miani ha ribadito in Aula come siano necessarie misure volte a combattere il fenomeno dello svuotamento dei centri storici anche promuovendo il piccolo tessuto commerciale, in particolare nelle zone montane e disagiate. "I piccoli esercizi commerciali faticano ad avere risorse, persone e mezzi per tenere aperto a oltranza. Ormai, soprattutto nei paesi - spiega Miani -, si tratta di attività che svolgono una funzione sociale e aggregativa. Pochi decidono di proseguire l'attività dei genitori, con la conseguenza che i centri delle piccole realtà della nostra regione, ma non solo, si stanno svuotando e spopolando".

Il gruppo dei Cittadini, tramite il suo capogruppo, Tiziano Centis, ha espresso una posizione in linea con la legge approvata nella precedente legislatura: no all'obbligo di chiusura domenicale, sì alla chiusura durante le festività. "Se abbiamo condiviso la necessità di ottenere piena competenza regionale nella regolamentazione delle aperture commerciali - ha spiegato Centis -, il nostro voto contrario alla mozione della maggioranza ha innanzitutto una ragione culturale: la chiusura generalizzata è anacronistica perché la società negli ultimi anni è profondamente cambiata e con essa abitudini, dinamiche familiari, gestione del tempo.

"Anche per questo la chiusura dei negozi imposta su tutte le domeniche, oltre a togliere un servizio ai consumatori, porterebbe alla perdita di centinaia di posti di lavoro. Diversamente, riteniamo giusto rendere obbligatoria la chiusura per tutti nelle festività".

I civici ci tengono a sottolineare comunque l'importanza del rispetto dei diritti dei lavoratori, previsti nei contratti collettivi: "Evidentemente tutti coloro che lavorano la domenica devono veder rispettati realmente i propri diritti: turnazione, calendario delle presenze, riconoscimento degli straordinari. Ma ricordiamoci che consentire l'apertura domenicale non serve soltanto alle grandi aziende". Per Centis, se c'è una piccola impresa individuale o a gestione familiare che vuole tenere aperto, non si deve obbligarla a chiudere.

Per i Cittadini, il tema dello spopolamento dei centri storici esiste, ma è un equivoco pensare che il loro rilancio passi dai vincoli che si pongono alla grande distribuzione, mentre sta in politiche di sostegno proattive e realmente efficaci a favore dei piccoli esercizi.

Pieno appoggio da Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli (Patto per l'Autonomia) alla richiesta di ricondurre alla Regione la competenza primaria nel settore del commercio, e dunque la possibilità di decidere sulla regolamentazione delle aperture domenicali e festive in base alle necessità del territorio. "Inoltre - afferma Moretuzzo, a margine dei lavori d'Aula odierni - condividiamo la scelta di procedere con norme stringenti rispetto alle aperture festive, nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo e nel sostegno di un modello culturale che concilia lavoro e affetti, e incentiva la qualità delle relazioni tra i cittadini: persone, prima che consumatori".

Soddisfazione anche per l'approvazione di un emendamento del Gruppo a sostegno della piccola distribuzione, sempre più in difficoltà per la presenza di tanti centri commerciali. "Siamo per supportare in modo forte i piccoli negozi, in particolare quelli presenti nei Comuni montani e in quelli di piccole dimensioni. In questi casi - così ancora il capogruppo del Patto - le botteghe non sono solo delle attività economiche in grado di garantire i servizi di prossimità indispensabili, ma diventano veri e propri presidi di welfare di comunità.

"In questo senso - spiega Moretuzzo - abbiamo depositato un progetto di legge che prevede l'erogazione di finanziamenti regionali per i piccoli Comuni (ovvero entro i 3mila abitanti), finalizzati a sostenere i 'buoni spesa solidali'. Questi, sull'esempio di una riuscita sperimentazione del Comune di Mereto di Tomba poi replicata con successo anche da altre amministrazioni comunali, andrebbero assegnati ai nuclei familiari per essere spesi negli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale e convenzionati con il Comune stesso.

"L'iniziativa realizzerebbe in tal modo un duplice obiettivo: da un lato permetterebbe di incrementare l'indotto economico di questi negozi, riconoscendone inoltre il rilevante ruolo sociale per la coesione delle comunità locali; dall'altro aumenterebbe il potere di acquisto delle famiglie, offrendo loro nel concreto un importante sostegno economico. La norma offre, quindi, la possibilità ai Comuni che intendano avviare questa iniziativa di ricevere un aiuto economico dalla Regione pari alla cifra che essi stessi destineranno all'erogazione dei buoni spesa per le famiglie, secondo modalità e forme in gran parte stabilite autonomamente dai Comuni.

"Accanto a questa norma si aggiungerà a breve una seconda misura, che prevede un finanziamento ad hoc per gli esercizi commerciali di vicinato per spese da sostenere ai fini di miglioramenti strutturali o di tipo tecnologico. Anche in questo caso, la volontà è di fornire un aiuto economico concreto ai piccoli esercizi (pure ubicati in contesti urbani più grandi), dando loro modo di continuare a svolgere la funzione di presidio sociale sul territorio.

"Crediamo fortemente - conclude l'esponente di opposizione -, e ci impegneremo in questo senso, nella costruzione di una rete di economia solidale, basata sui principi della sostenibilità sociale e ambientale".

"Il centrodestra sta perdendo tempo se pensa di giocare la partita del commercio con delle semplici mozioni. Dev'essere al contrario giocata sulla competenza della Regione a Roma. La Giunta dialoghi con il Governo nazionale e trovi su quel tavolo la soluzione altrimenti si finisce come con le Camere di commercio". A dirlo è capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello intervenendo oggi in Aula nel dibattito sul commercio.

"Sulla questione delle aperture domenicali - prosegue l'esponente del Partito Democratico - abbiamo di fronte a noi un centrodestra caotico. Dalle iniziali divisioni siamo arrivati oggi a una mozione annacquata per accontentare tutti. Se si vuole arrivare davvero a una soluzione è necessario fare un'azione politica concreta. Solo un'azione del governo può sbloccare la situazione: o dandoci la competenza in materia, oppure regolamentando le aperture a livello centrale, ma su questo il governo giallo-verde pare abbia tirato il freno a mano".

Secondo Bolzonello, "il tema vero riguarda il lavoro durante le festività: devono essere garantite ai lavoratori almeno 10 giornate con le proprie famiglie. Inoltre, chi lavora la domenica deve avere diritti e un giusto compenso”.

“Questa volta l'impegno non deve rimanere lettera morta come accadde cinque anni fa. Come allora anche oggi, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, su richiesta del M5S, si è schierato compatto e unanime contro le liberalizzazioni selvagge del governo Monti". A dichiararlo è il consigliere del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo, che aggiunge: "a distanza di 7 anni, quella attuata si è rivelata una scelta politica sbagliata che ha peggiorato la vita dei nostri cittadini".

"Il Consiglio regionale - prosegue - chiede di mettere mano alla normativa e prevedere che i negozi non possano stare aperti 365 giorni l'anno, se non in certi casi specifici e regolamentati. D'altronde, il "tutto aperto" è un sistema commerciale fallimentare, le cui conseguenze principali sono state pagate finora dai piccoli esercenti e dai lavoratori che sono stati sfruttati e, nei casi peggiori, hanno perso il proprio lavoro".

"La grande distribuzione ha così distrutto l'intero settore - afferma Sergo - desertificando i centri storici di paesi e città e concentrando le vendite in pochi grandi centri commerciali. Adesso si fanno concorrenza tra di loro subendo anche quella dell'e-commerce, settore che nonostante la liberalizzazione selvaggia ha visto un'enorme crescita.

"La bontà di quanto da noi richiesto è testimoniato dall'appoggio trasversale e unanime che viene dato anche dalle maggiori associazioni di categoria. Non stupisce che solo i rappresentati della grande distribuzione siano contrari alle regolamentazioni da noi richieste.

"Se il Governo si impegnerà a fare ciò che viene richiesto dalla mozione - conclude Sergo - sarà abolito quanto previsto dal Governo Monti e le competenze sul commercio ritorneranno in capo alla Regioni. A quel punto queste saranno libere di stabilire assieme alle associazioni di categorie le regole del gioco, che devono garantire che la partita possa essere giocata da tutti e non solo da pochi".