E' lo scadenziario regionale delle autonomie locali a confermare quanto avverrà nella primavera del 2019.

Stiamo parlando del rinnovo di alcuni consigli comunali dell’ormai ex provincia di Gorizia, e quella che si prospetta per i paesi, specialmente per alcuni casi, sarà una vera e propria battaglia, se non una ‘resistenza’. Sebbene il numero dei Comuni sia alto e sia impossibile in poche righe descrive le caratteristiche politiche di ognuno, per comprendere l’imminente tornata elettorale, basterà prendere ad esempio tre amministrazioni comunali uscenti.



Nella primavera del 2019 tredici comuni al voto

Vale, però, la pena di citarli e si tratta, in generale, di Capriva del Friuli, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d’Isonzo, Staranzano e Turriaco.



I tre che abbiamo deciso di prendere in considerazione sono Gradisca, Staranzano e Turriaco. La prima per l’importanza nel panorama goriziano, le altre due per le varie vicende politiche che hanno visto modificarsi letteralmente la Bisiacaria negli ultimi mesi.



C’era una volta la ‘Zona rossa’ della Bisiacaria

Di fatto la zona ‘Rossa’ ora non lo è più: Monfalcone e Fogliano sono in mano ad amministrazioni di centrodestra, con la Lega in prima fila, Ronchi e San Pier d’Isonzo alle liste civiche, e anche la sconfitta del locale Pd ronchese, due anni fa, è stata comunque un grande colpo per il partito. Rimangono attualmente in mano al centrosinistra Staranzano, San Canzian d’Isonzo e Turriaco, che ora dovranno attendere la primavera per capire se nei ‘baluardi rossi’ la bandiera rimarrà tale o cambierà direzione. Fatto sta che nell’ultima tornata elettorale Riccardo Marchesan, a Staranzano, aveva fatto un buon 56% contro quattro candidati, anche se ora, va detto, la sinistra staranzanese non si trova più così compatta come cinque anni fa. Enrico Bullian a Turriaco aveva raggiunto il 59%, scartando l’altro candidato di oltre trecento voti. Linda Tomasinsig, dal canto suo, a Gradisca aveva raccolto il 51% dei consensi.

Tutti numeri che, considerati anche i risultati a livello regionale, nazionale e pure locale, possono essere confermati oppure ribaltarsi da un momento all’altro.



Il clima è da quiete prima della tempesta

Il ‘triangolo rosso’ vacilla? Anche se a prima vista non sembra, parrebbe di sì. E, seppur il clima sia apparentemente calmo, si tratta della quiete prima della tempesta. Tempesta che per il territorio potrà significare, a grandi linee, o la riconferma di una tendenza confermata a livello nazionale, oppure l’inizio della ‘riconquista’ del centrosinistra, attraverso la conferma dei ‘baluardi’, delle roccaforti storiche.



Rimane il fatto che nel complesso le amministrazioni hanno, lavorato bene. E Bullian, uscente a Turriaco, lancia un messaggio sulla situazione delle amministrazioni locali. Portando ad esempio le collaborazioni del paese bisiaco con quelli limitrofi sottolinea la “debolezza con la quale gli enti locali sono costretti a convivere, senza mai avere situazioni ottimali e stabili delle proprie dotazioni organiche, che rendono continuamente necessari accordi fra enti, spesso complessi o suscettibili di ripensamenti. Non si riesce a programmare a medio termine, a causa delle mille variabili e criticità esistenti. Una nuova riforma degli enti locali appare necessaria”, conclude.