“Trovo davvero fuori luogo certe reazioni, in parte quella del Sindaco Ziberna e soprattutto quella del capogruppo di FI Gentile, rispetto ad una presa di posizione per un sacerdote che vive la propria comunità, normale e corretta.Con l’arroganza che ogni tanto lo contraddistingue (pessima la battuta sulla nuova destinazione di don Marotta), Gentile vorrebbe “rintanare” i sacerdoti a curare solo le anime dei propri pastori dentro le loro Chiese e parrocchie, arrivando ad accusare la Chiesa (quella goriziana?) di affittare propri alloggi “…a canoni altissimi agli italiani…”. Conoscendo un po’ il mondo delle parrocchie isontine e la loro attività sul tema, credo proprio che Gentile abbia stavolta buttato lì un’accusa generica per screditare genericamente la Chiesa goriziana, impegnata da anni in prima fila (in silenzio e senza tanti proclami, con gli strumenti che gli sono propri) nel contrasto alla povertà di tutti, italiani e stranieri, anche attraverso la messa a disposizione – non certo a canoni altissimi - di alloggi di loro proprietà”.

Si esprime così il consigliere regionale Diego Moretti sulla recente questione delle affermazioni, tramite un editoriale sul settimanale diocesano Voce Isontina del parroco della Cattedrale di Gorizia, don Sinuhe Marotta, che aveva ricevuto a sua volta commenti non totalmente positivi dal centrodestra. “Gentile faccia nomi e cognomi e se si tratta di comportamenti illegali, li segnali alla magistratura” prosegue Moretti. “Forse Gentile apprezza solo preti allineati alla sua posizione, ma gli ricordo che sono cittadini che hanno il diritto-dovere di esprimere le proprie opinioni al pari di tutti gli altri: mi piace ricordare e segnalare proprio a Gorizia l’attività che l’associazione sportiva calcistica Audax Sanrocchese svolge con il proprio settore giovanile, integrando tanti ragazzi di origine straniera, svolgendo così un’azione davvero meritoria. Al Sindaco Ziberna – che ricalca la posizione, anche questa strumentale, di qualche mese della sua collega Cisint sul ruolo dei sacerdoti, laddove li invitò “a rimanere a fare i preti” sul tema dei migranti - mi permetto di dire invece che con il suo intervento, don Marotta non credo abbia voluto invadere campi di intervento non propri – il suo intervento non avrebbe efficacia – ma semplicemente esprimere la propria opinione, da uomo di Chiesa e goriziano, su una questione sulla quale si è sviluppata nelle scorse settimane una polemica strumentale, stante il fatto che esiste la Costituzione Italiana che pone tutti i cittadini (italiani e stranieri) uguali davanti alla legge, e già oggi le norme regionali prevedono requisiti aggiuntivi quali la residenza minima in Regione di 2 anni (periodo che la Corte Costituzionale ha finora ritenuto nei limiti della Costituzione, bocciando nel passato altre normative che prevedevano requisiti più alti) e il non possesso – ovunque nel mondo – di altri immobili di proprietà. Piena solidarietà quindi a don Sinuhe dagli sconsiderati attacchi, per aver interpretato correttamente il proprio ruolo di sacerdote che vive la comunità in tutti i suoi aspetti. In questo caso poi, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, chi governa (in questo caso la Regione) faccia le scelte che ritiene giusto fare, ma rispetti il diritto di chiunque di dissentire rispetto ad un conformismo, su questo e altri temi, dilagante. Vedo che su alcuni temi dissentire, in questo periodo, dà sempre più fastidio”, conclude.