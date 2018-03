“L’elezione a vicepresidente della Camera dei Deputati è un riconoscimento prestigioso per Ettore Rosato, che attesta il suo lungo e meritevole lavoro di questi anni in Parlamento, e anche per il Friuli Venezia Giulia”. Lo afferma l’europarlamentare del Pd Isabella De Monte dopo l’elezione di Rosato a vicepresidente dell’Aula di Montecitorio.

Secondo De Monte “siamo in una fase politica non priva di cambiamenti e per Rosato il compito è ambizioso, ma l’esperienza parlamentare e le capacità non gli mancano. A lui vanno le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”.

“Esprimo a Ettore Rosato -afferma il segretario del Pd Fvg, Salvatore Spitaleri -, a nome mio e del Pd del Friuli Venezia Giulia, i migliori auguri di buon lavoro come vicepresidente della Camera. Sarà un compito non semplice in una fase politica complessa e che richiede grande attenzione, esperienza ed equilibrio". Secondo Spitaleri “l’elezione di Rosato, cui è stata riconosciuta l’esperienza maturata sul campo in questi anni, è motivo di orgoglio per il Fvg e per il Pd regionale, che esprime un suo rappresentante in una delle più prestigiose e autorevoli cariche dello Stato”.