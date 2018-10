Il deputato di FdI, Walter Rizzetto, interviene con un'interrogazione sull’ennesimo caso di falso Made in Italy di un prodotto agroalimentare, che questa volta avviene in Canada in danno ai produttori di pecorino del Friuli Venezia Giulia. In una nota Rizzetto dichiara: “Non possiamo permettere che all’estero continui l’illecito sfruttamento dei marchi italiani, chiediamo al Ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio di intervenire urgentemente. Questo mercato selvaggio permette adesso in Canada la vendita illecita di un prodotto denominato “Pecorino friulano” che in realtà di friulano non ha nulla. Intanto, chi ne paga le conseguenze sono i nostri produttori che con il moltiplicarsi di casi di italian sounding hanno già visto un netto calo delle esportazioni di tutto il comparto dei formaggi e latticini. Tutto ciò a un anno dall’entrata in vigore in via provvisoria del Ceta, trattato di libero scambio che danneggia l’Italia proprio perché non impedisce fenomeni di falso Made in Italy”.