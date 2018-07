Dare finalmente delle risposte ai familiari di Giuseppe Lister, il geometra gradese scomparso il 17 dicembre 1998 mentre con il suo lavoro stava onorando, come altri nostri corregionali all'estero, il Friuli Venezia Giulia. E' quanto chiede, con una mozione alla Giunta regionale, Franco Mattiussi. L'esponente di Forza Italia ricorda che Lister si era recato per lavoro nella capitale del Congo, Brazzaville, quando si è trovato nel bel mezzo di una rivolta, restando forse vittima di un'imboscata.

"A oggi, da parte degli organi ufficiali non è stata data alcuna comunicazione ai familiari - fa presente Mattiussi -, magari per ottenere solo la restituzione del corpo del loro caro o conoscere il luogo della sepoltura, nonostante la continua e costante ricerca da parte soprattutto del fratello Mario, che in questi anni ha lanciato numerosi appelli a tutti, dalle autorità civili a quelle religiose".

Uno di questi appelli è stato raccolto da Mattiussi, che nella sua mozione ricorda che "la Giunta regionale si è sempre attivata per assicurare la memoria e mantenere viva la ricerca della verità, ogni qualvolta dei corregionali all'estero sono drammaticamente caduti vittime di attentati terroristici, come Cristian Rossi e Marco Tondat a Dacca, o di un efferato e misterioso assassinio, come il ricercatore Giulio Regeni".

Alla Giunta, l'esponente forzista chiede di attivarsi presso il Governo dato che, dopo quasi 20 anni, non è ancora stata fatta luce sulla scomparsa di Giuseppe Lister, come richiesto incessantemente dal fratello Mario.