Nuovo colpo di scena nella corsa per la Regione. Dopo la presa di posizione di Massimiliano Fedriga, che questa mattina aveva annunciato la sua discesa in campo per la Presidenza del Fvg come candidato della Lega, Forza Italia spariglia nuovamente le carte. E, in una nota, diffusa dai vertici nazionali, annuncia che il candidato della colazione per il Friuli Venezia Giulia sarà Renzo Tondo.

La scelta è dettata dal fatto che l’ex Governatore, alle politiche, ha superato nettamente la presidente uscente Debora Serracchiani nel collegio uninominale di Trieste. E la sua esperienza lo rende “la figura che meglio di ogni altra può assicurare una guida di alto livello. La perfetta conoscenza della macchina regionale e la coerenza di un impegno politico nel centrodestra ne fanno il candidato ideale per vincere e soprattutto per assicurare al Fvg cinque anni di buon governo al servizio dei cittadini, quello che la coalizione propone agli elettori a livello nazionale e locale", si legge nella nota.

Il sospetto, però, è che la coalizione sia quanto mai spaccata. E che il nome di Tondo non sia in grado di mettere d'accordo tutti. Fratelli d'Italia, infatti, si smarca subito: "Restiamo sorpresi dal recente comunicato di Forza Italia, neanche firmato, che ci vedrebbe coinvolti in una condivisione sul nome di Renzo Tondo come candidato della coalizione per le regionali”, commentano da Fratelli d’Italia Rizzetto, Ciriani, Scoccimarrro, Candotto, Loperfido, Tubetti, Giacomelli e Baritussio. “Piena stima per Tondo ma siamo ancora in attesa di decisioni da concordare. Pertanto, ci vediamo costretti a smentire le dichiarazioni espresse nel citato comunicato. Ribadiamo di essere a disposizione per una scelta comune e che vada a premiare il miglior candidato, ma siamo consapevoli che oltre non si può andare, anche in funzione della stessa macchina organizzativa da far partire. Noi di Fratelli d'Italia ci siamo sempre comportati in modo oltremodo collaborativo e leale nei confronti della coalizione e siamo, ancora una volta, stupiti di questo dannoso blocco".

“Autonomia Responsabile accoglie con soddisfazione la nota unitaria diffusa da Forza Italia, che esprime la posizione della coalizione di centrodestra”, commenta Giulia Manzan, segretaria regionale di AR, a margine di un incontro con i consiglieri regionali Roberto Revelant, Giuseppe Sibau, Valter Santarossa, Giorgio Ret, Alessandro Colautti e Paride Cargnelutti. “Abbiamo sempre sostenuto, anche in tempi non sospetti, che Tondo possedesse, per esperienza, equilibrio e dimostrate capacità amministrative, i requisiti per condurre la Regione in una fase complicata e delicata, come quella che si delinea per la prossima legislatura. Si tratta di mettersi, subito, al lavoro con tutti gli alleati, per sviluppare le azioni programmatiche sulle quali il centrodestra si è già confrontato. È necessario mettere il Friuli Venezia Giulia nelle condizioni di ripartire dopo cinque anni di giunta Serracchiani – Bolzonello, che hanno inceppato la macchina amministrativa su temi centrali, quali la sanità, gli enti locali e l’organizzazione interna della Regione stessa. Il gruppo dirigente di Autonomia Responsabile formula i migliori auguri a Renzo Tondo, per un impegno che si preannuncia faticoso, ma contestualmente importantissimo per gli interessi della comunità regionale”.