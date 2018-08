Rapporti finanziari Stato-Regione, sanità, gettito Imu, autonomia tributaria: questi i temi trattati stamane dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante il suo incontro a Roma con il ministro agli Affari Regionali e alle Autonomie, Erika Stefani.

"Ho voluto interessare il ministro su questioni di vitale importanza per la nostra regione - ha spiegato Fedriga - nella prospettiva di una piena valorizzazione dell'autonomia sancita dallo Statuto Fvg, ma soprattutto in ossequio a quel principio di responsabilità che rappresenta un modello di sviluppo virtuoso per il Paese intero".

"La volontà di proseguire lungo un percorso di piena collaborazione tra la Regione e il Governo nazionale - ha aggiunto il governatore - ci ha portati dunque alla decisione di convocare un tavolo che si riunirà per la sua prima seduta il 4 settembre".

"L'auspicio - ha concluso Fedriga - è di addivenire quanto prima a una soluzione condivisa, che garantisca risposte alla volontà del Friuli Venezia Giulia di disporre di maggiori competenze".