“Dopo gli ottimi risultati in fase di sperimentazione, abbiamo dato al Friuli Venezia Giulia il presidio permanente delle Forze dell’ordine alla frontiera, per bloccare l’immigrazione clandestina. Avanti così, dalle parole ai fatti!”. Con questo tweet, il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadisce l’impegno del Governo per il controllo dei confini regionali, interessati da una ripresa di arrivi via terra, attraverso la rotta balcanica.

L’attività di presidio, come confermato martedì scorso nell’incontro a Roma tra il Governatore Massimiliano Fedriga, l’assessore Pierpaolo Roberti e il sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni, presterà, ora in maniera continuativa, particolare attenzione ai confini e alle attività di retrovalico, grazie ai rinforzi garantiti dal ministero.