“Dopo le promesse elettorali si materializza il fallimento della Lega nella gestione dei migranti: abbiamo città e territori con flussi in aumento, organizzazione dell'accoglienza allo sfascio, zero rimpatri, sempre meno forze dell'ordine. Una gestione che è riuscita a unire nelle critiche i sindacati di polizia Sap e Silp”. Lo afferma il segretario regionale del Pd Salvatore Spitaleri, commentando le situazioni di disagio denunciate da amministratori locali della provincia di Trieste e di Udine, a causa di un aumento dei flussi di migranti dalla rotta balcanica.



“La Lega – indica Spitaleri - guardi in faccia la realtà: questo problema non si risolve con gli annunci, perché poi i migranti sono sempre là e i problemi sono gli stessi, solo che la Lega ha eliminato un certo numero di risposte che servivano in primo luogo a dare sollievo ai nostri cittadini. Udine è in queste condizioni perché è rimasta sola, sempre più sola dopo che l'accoglienza diffusa è stata ufficialmente ripudiata dalla Giunta Fedrigra, e avrà ancora più problemi quando terminerà il progetto Aura, quando si sentiranno gli effetti dei tagli ai progetti d'integrazione e quando si ritroverà un Cpr in centro città. Se la gente era intimorita dai bivacchi dei migranti in piazze e parchi, adesso può cominciare a preoccuparsi sul serio”.



Per il segretario dem “a Trieste i cittadini sono più abituati al nulla prodotto da Roberti nei suoi anni da vicesindaco-sceriffo. Sanno che se occorre trovare un parcheggio sulle Rive o davanti alla Sinagoga, un cortese ragazzo di colore è sempre lì a indicarlo, perché la tolleranza zero di Roberti prende di mira Tito, ma se ne frega dell'emergenza anche ambientale rappresentata dai transiti dei migranti attraverso il Carso. In analoghe circostanze, la Regione a guida centrosinistra ha mobilitato i forestali per controllare e bonificare le rive dell'Isonzo”.



“Al presidente Fedriga chiediamo di farsi valere a Roma – aggiunge Spitaleri - affinché il Friuli Venezia Giulia non sia la regione cenerentola, dove i poliziotti si mandano in costosa trasferta per qualche decina di giorni a pattugliare i confini, mentre il personale di qua viene mandato in aggregazione fuori regione. E Fedriga ci eviti l'umiliazione di invocare l'Esercito: non sperperiamo altri soldi che devono andare al personale della Polizia, per assunzioni, mezzi e strutture. Fedriga vada a Roma e batta i pugni sul tavolo di Salvini, chieda più Forze dell'Ordine e trasferimenti in altre regioni. Speriamo con risultati migliori – conclude - di quelli che ottiene Salvini quando telefona a Vienna, Budapest o Varsavia”.