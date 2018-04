Giorgia Meloni oggi torna in Friuli Venezia Giulia per affiancare e sostenere la candidatura alla presidenza del Fvg Massimiliano Fedriga e i consiglieri candidati alle regionali. La leader di Fratelli d'Italia sarà la protagonista di un programma diviso in diverse tappe, tra Pordenone, Sacile, Spilimbergo e Fiume Veneto, per poi concludere nuovamente a Pordenone.

Il fitto programma prevede alle 16 l’incontro con il sindaco e stampa a Pordenone; alle 17 aperitivo in piazza del Popolo a Sacile; alle 18 sarà a Spilimbergo per una passeggiata corso Roma / Borgo Orientale; alle 19.30 sarà a Fiume Veneto per un comizio in piazza Municipio; gran finale a Pordenone, alle 20.30, per il comizio in piazza Cavour; interverranno anche Massimiliano Fedriga e il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani.

Domani, invece, Meloni sarà a Gorizia e Trieste.