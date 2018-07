"Sono giorni di risultati importanti per l'agroalimentare regionale: la nuova IGP per la pitina, prima denominazione protetta europea per il pordenonese, il proseguio del percorso di valorizzazione delle nostre malghe, grazie ai finanziamenti europei ottenuti ed alla collaborazione positiva con i nostri quotidiani ed i nostri ristoratori, allo svolgimento del congresso nazionale degli enologi nella nostra Regione, fino alla conferma con la nuova indagine del Crea e della CGA di Mestre dell'aumento record dell'export agroalimentare e vitivinicolo regionale che negli ultimi 5 anni supera il +50%".



Queste le parole di Cristiano Shaurli (Pd) che parla di "risultati frutto di un importante lavoro di tutti in primis degli operatori del comparto e sono convinto, anche ascoltando le sue parole, che sia una strada che il nuovo assessore Zannier intende proseguire".



"La sua posizione chiara contro gli OGM e le sue dichiarazioni su un agricoltura di qualità fortemente legata alle peculiarità e biodiversità del territorio mi confortano al di là delle diversità politiche - continua Shaurli -. Proprio per questo non condivido assolutamente una scelta che sembra concretizzarsi; demandare l'intera promozione agroalimentare al turismo infatti lo ritengo un errore. Le sinergie fra i due settori, l'opportunità di presentare i nostri prodotti ai turisti e di narrare con le nostre eccellenze anche il nostro territorio sono obiettivi giusti ed ovvi ma si rischia di partire dalle necessita' e dai limiti della politica non dalle esigenze del comparto e delle imprese. Se si vuole unificare la regia si pongano turismo ed agricoltura in capo ad un unico assessore e non una parte sempre più fondamentale dell'agricoltura ad un altro comparto: si possono fare straordinari prodotti ma poi bisogna tutelarli, farli conoscere promuoverli nel mondo e non "tipicamente in Friuli". ERSA in questi anni ha fatto uno straordinario lavoro, ha collaborato con Promoturismo, si pensi solo alle "Strade del Vino", ma ha anche avuto come centrale la conoscenza e la presenza dei nostri prodotti nel panorama nazionale ed internazionale, i dati dell'export sono lì a confermarlo come quelli del gradimento degli operatori sulle iniziative messe in campo, ha attivato percorsi didattici con le nostre scuole per stimolare conoscenza ed orgoglio verso i nostri prodotti agricoli e raccolto finanziamenti europei aggiuntivi. enfatizzare un futuro esclusivo ruolo di assistenza o fitosanitario è una comoda foglia di fico, certo si può migliorare ma ricordo ad esempio che la Regione è l'unica in Italia ad essere intervenuta con oltre 3 mil € sui danni da cimice per ristorare agricoltori o che incassa royalties per le varietà di cereali frutto della propria ricerca".



"La promozione del territorio a fini turistici è sicuramente collegata alla promozione dei nostri prodotti e servono sinergie ma il nostro agroalimentare ha anche esigenze assolutamente specifiche, si andrà e come a Cibus a Parma o a ProWein a Dusseldorf, si continuerà a valorizzare insieme ai nostri allevatori la festa del Formaggio a Gemona o Teranum a Trieste, si continuerà ad investire per portare i nostri prodotti a Chicago, Bordeaux o a Barolo? Temo che si rischi di perdere una centralità, anche di interesse pubblico e mediatico, che il nostro agroalimentare ha guadagnato in questi anni, perché al di là di ogni difesa d'ufficio penso fosse molto tempo che non si parlava così tanto ed in maniera continua dei nostri prodotti, di agricoltura e agricoltori".



"Chi ritiene l'agricoltura solo il 2% del Pil o un asset economico residuale è sempre dietro l'angolo e certo non merita, con i dati che invece ha, di tornare ad essere una parte magari secondaria di un altro comparto. Si migliori ancora - conclude Shaurli -, si collabori di più se serve ma pensi bene l'assessore Zannier se passare la promozione agroalimentare al turismo o invece chiedere la competenza piena di quest'ultimo".